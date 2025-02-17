美REITs基金 水漲船高

主張「美國製造」的美國總統川普上任後，帶動美國地產的發展，讓原先進入景氣循環周期的美國商業不動產為之一振，市場喜迎反彈行情，連帶相關REITs基金績效也水漲船高。

觀察投信發行REITs相關基金近一月績效表現，除了全數正報酬，排名前十大的REITs基金，近一個月績效平均5.4%，打敗同期間的S&P 500指數2.9%，顯示REITs市場正築底回升。

群益投信表示，美國商業不動產價格已連續六個月上揚，預估2025年隨著交易活動的增加與市況的穩定下，全年商業房地產獲利有望增長4~5%，其中又以醫療型房地產、資料中心、工業型房地產表現最為亮眼。

近一個月投信發行REITs基金績效表現

面對股市變動頻繁，建議投資人可將資金移轉到其他表現穩定的資產上。其中，不動產價格築底反彈，且REITs為固定收益商品，有機會迎來息利雙收，是追求穩健的投資人一項好選擇。

群益道瓊美國地產ETF（00714）經理人李鈺涵指出，近期房地產次產業中，醫療、資料中心等次產業上修獲利，預估全年獲利成長將優於其他傳統型房地產。

而在人工智慧的運算需求大增下，帶動資料中心等基礎設施的興建進入爆炸性成長，更創造新的投資機會，預期資料中心資產價值到2027年的年成長可達15%。

面對美國房地產目前評價在較低位置，隨相關產業穩健復甦，建議投資人可透過美國地產ETF，一次掌握美國各REITs次產業的投資先機。

群益全球地產入息基金經理人楊慈珍表示，全球REITs市場逐步復甦，其中，美國去年第4季REITs企業財報展望符合預期，多數產業租金、空置率好轉下，讓美國商用不動產價格有望築底回升，這也讓投資人對於收購資產、投資REITs的意願提高，REITs表現可望重回多頭格局。有意參與REITs新商機的投資人，建議可在目前美國房地產評價仍相對低檔時，透過逢低加碼或是定期定額的方式布局相關REITs基金，以搭上市場反彈上揚的順風車。

復華富時不動產ETF近一月漲幅近一成最為亮眼，經理人許忠成指出，美國通膨數據無顯著上升，減少市場對於升息臆測，加以降息環境持續使融資成本壓力下降、總體經濟持續擴張，有利REITs需求面復甦，為行情帶來基本面利多。