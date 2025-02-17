快訊

詐騙國安危機 全國遭詐500億

美國務院更新官網 學者：文字保留彈性 美立場未變

聽新聞
0:00 / 0:00

美REITs基金 水漲船高

經濟日報／ 記者王奐敏／台北報導
REITs基金績效亮眼，前十強近一個月平均5.4%，打敗同期間的S&P 500指數2.9%。（歐新社）
REITs基金績效亮眼，前十強近一個月平均5.4%，打敗同期間的S&P 500指數2.9%。（歐新社）

主張「美國製造」的美國總統川普上任後，帶動美國地產的發展，讓原先進入景氣循環周期的美國商業不動產為之一振，市場喜迎反彈行情，連帶相關REITs基金績效也水漲船高。

觀察投信發行REITs相關基金近一月績效表現，除了全數正報酬，排名前十大的REITs基金，近一個月績效平均5.4%，打敗同期間的S&P 500指數2.9%，顯示REITs市場正築底回升。

群益投信表示，美國商業不動產價格已連續六個月上揚，預估2025年隨著交易活動的增加與市況的穩定下，全年商業房地產獲利有望增長4~5%，其中又以醫療型房地產、資料中心、工業型房地產表現最為亮眼。

近一個月投信發行REITs基金績效表現
近一個月投信發行REITs基金績效表現

面對股市變動頻繁，建議投資人可將資金移轉到其他表現穩定的資產上。其中，不動產價格築底反彈，且REITs為固定收益商品，有機會迎來息利雙收，是追求穩健的投資人一項好選擇。

群益道瓊美國地產ETF（00714）經理人李鈺涵指出，近期房地產次產業中，醫療、資料中心等次產業上修獲利，預估全年獲利成長將優於其他傳統型房地產。

而在人工智慧的運算需求大增下，帶動資料中心等基礎設施的興建進入爆炸性成長，更創造新的投資機會，預期資料中心資產價值到2027年的年成長可達15%。

面對美國房地產目前評價在較低位置，隨相關產業穩健復甦，建議投資人可透過美國地產ETF，一次掌握美國各REITs次產業的投資先機。

群益全球地產入息基金經理人楊慈珍表示，全球REITs市場逐步復甦，其中，美國去年第4季REITs企業財報展望符合預期，多數產業租金、空置率好轉下，讓美國商用不動產價格有望築底回升，這也讓投資人對於收購資產、投資REITs的意願提高，REITs表現可望重回多頭格局。有意參與REITs新商機的投資人，建議可在目前美國房地產評價仍相對低檔時，透過逢低加碼或是定期定額的方式布局相關REITs基金，以搭上市場反彈上揚的順風車。

復華富時不動產ETF近一月漲幅近一成最為亮眼，經理人許忠成指出，美國通膨數據無顯著上升，減少市場對於升息臆測，加以降息環境持續使融資成本壓力下降、總體經濟持續擴張，有利REITs需求面復甦，為行情帶來基本面利多。

房地產 美國

延伸閱讀

美挺台成國際組織會員 學者：打臉中國曲解2758決議

川普、普亭通電話…芬蘭總統：美俄談判絕不能重塑歐洲安全體系

美國建議烏克蘭簽署稀土礦產協議 烏前官員：殖民協議

NHL／川普惹怒加拿大人 美加冰球大戰開賽9秒3度幹架

相關新聞

美REITs基金 水漲船高

主張「美國製造」的美國總統川普上任後，帶動美國地產的發展，讓原先進入景氣循環周期的美國商業不動產為之一振，市場喜迎反彈行...

台股基金受益人數成長

台股基金近期變數多，導致今年來規模未再創新高，但仍吸引投資人逢低布局，帶動整體受益人數持續成長。法人表示，政策不確定性放...

全球市場觀測站／歐股回神 利多撐腰

美國通膨似有再起之勢，加上川普關稅政策頻發，全球金融市場持續震盪整理；股市方面，個別市場漲跌互見，債市則因美國公債殖利率...

超短天期美債基金 開募

面對市場不確定性，貝萊德投信推出貝萊德 iShares 安碩0-3月美國國庫證券指數基金，將於今（17）日開募。這是台灣...

美股、科技基金 好戲在後頭

去年金融市場在AI風潮帶動，AI相關科技類股表現亮眼，外溢效應也從硬體擴及到軟體，其中更以美股及台股表現最佳。

基金特蒐／大陸、東協股 長線有甜頭

美國總統川普的政府政策、地緣政治、歐洲政治變局，將是牽動2025年全球市場重要因子；國際貨幣基金（IMF）預估2025年...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。