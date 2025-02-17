全球市場觀測站／歐股回神 利多撐腰

美國通膨似有再起之勢，加上川普關稅政策頻發，全球金融市場持續震盪整理；股市方面，個別市場漲跌互見，債市則因美國公債殖利率反彈而出現回落。

上周市場關注川普政策與通膨數據，經濟數據方面，美國1月CPI年增3.0%，核心CPI年增3.3%，皆高於市場預期。1月PPI年增3.5%，是2023年2月以來新高，核心PPI年增3.6%，同樣高於預期。

野村投信表示，市場對於通膨再起感到疑慮，美國股債市一度回檔整理，不過，聯準會重申不會急於降息，且PPI的分項數據裡如醫療保險類反而回跌，這也是美國股債市在上周四數據公布後仍持續上漲的助力。整體而言，在政策面仍有變數情況下，美股預料將維持震盪走高態勢，建議首選成長前景良好的優質成長股，並趁回檔時進場。

相較美股，近期歐洲股市、香港股市與拉美股市等過去較不受投資人青睞的市場反而有不錯表現。歐洲股市方面，近一個月歐洲600指數上漲約8%，德國DAX股市漲幅更超過12%。

野村投信指出，近期多家歐洲企業公布的財報優於預期，激勵投資信心，而俄烏戰爭見到和解曙光，進一步帶動歐股漲幅，相較於美股，歐股的估值處於合理水位，搭配歐洲央行降息的資金寬鬆利多，以及中國大陸經濟有觸底回溫跡象，均為支持歐股的因素。但美國對歐盟祭出的關稅措施仍為影響歐洲經濟與股市的變數，須持續觀察。

債市方面，美國通膨前景仍需持續觀察，川普已宣布的關稅政策多數尚未真正實施，對於經濟的影響也尚未發生，目前市場震盪均為預期心理。

短期內美債殖利率仍以區間整理為主，看好利率敏感度較低非投資等級債券，此外美國非投資等級債還有供給吃緊優勢。