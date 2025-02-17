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超短天期美債基金 開募

經濟日報／ 記者張瀞文／台北報導

面對市場不確定性，貝萊德投信推出貝萊德 iShares 安碩0-3月美國國庫證券指數基金，將於今（17）日開募。這是台灣第一檔0-3月的超短天期美債指數型基金，也是貝萊德投信第一檔純債券產品，提供新台幣與美元雙級別，且都有月配息選項，幫助投資人找尋增加收益的機會。

貝萊德是全球規模最大的資產管理集團，到去年底所管理的資產達11.6兆美元，旗下管理眾多主動式基金，並擁有iShares安碩這個全球第一的指數型暨ETF產品平台。

貝萊德iShares安碩0-3月美國國庫證券指數基金追蹤ICE 0-3個月美國公債指數，近半年平均殖利率4.64%。由於美國聯準會（Fed）降息速度趨緩，利率仍將在高原期維持一段較長的期間，超短天期美債承受的利率波動風險較低，收益也很有吸引力。

台灣投資人偏好收益型商品，近年來長天期美債尤其吸金。貝萊德投信指出，如果比較主要固定收益資產類別過去十年間的收益率，發現到期日低於一年的超短債類型資產在當今市場環境下，不僅能兼具低風險與高品質，還有機會獲得可觀的回報。

貝萊德投信表示，到今年1月止，3個月天期的美國國庫券收益率約4.3%，處於2008年全球金融危機以來相對高檔的水準，有助投資人為手頭上現金部位找到具有收益潛力的去處。

貝萊德投信指出，投資追蹤超短天期美國國庫券指數的指數型基金，不僅與ETF一樣成分透明，還能省去債券到期後須重新投資的負擔與風險。基金每日可申贖，也方便投資人靈活運用資金。

美國聯準會

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