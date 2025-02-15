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川普「MAGA」美經濟看旺 國泰投信：善用多重平衡型基金布局

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

美國勞工部勞工統計局日前公布1月CPI，年增率3%，核心CPI年增率則為3.3%，雙雙高於市場預期，數據發布後一度引發美股下挫，投資人擔憂通膨有升溫風險，但美國新任總統川普持續公開表達支持低利率的立場，強調降息跟關稅政策應該互相配合。低利率環境下，企業更有意願擴大投資，較低的借貸成本有助於提升公司的盈利；債市方面，有望在降息循環中賺取資本利得，不管對於股市或是債市來講都是利多。

國泰投信表示，投資人可以善用多重平衡型基金來布局美國市場，國泰美國多重收益平衡基金經理人范姜佩瑩表示，統計至去(2024)年12月，國泰美國多重收益平衡基金即持有約七成美國標的，依類別來看，有近五成企業債券，股票以科技業為主，金融業次之，基金由專業經理人投資操盤，根據市場變化調整投資組合，敏捷應變市場波動。

投資機構ARK Invest發布研究報告，指出2030年，AI的計算性能將提升1000倍以上，全球實際經濟增長率連帶提升，有可能從過去的平均3%，加速到7%以上，科技類股會是第一線受惠族群，范姜佩瑩進一步指出，國泰美國多重收益平衡基金，持股即以科技電子股為首，蘋果、微軟、輝達都是成分股之一，有望在投資組合當中，扮演積極攻擊角色，2025年投資重頭戲仍會是AI，投資人別錯過。

國泰投信分析美國市場，雖然短期通膨受到關稅影響有上行壓力，但中長線看來，美國總經表現仍屬穩健，中長期來看，目前仍看好美國總經，加上勞動數據和經濟成長都偏溫和，第1季美股表現可以期待，且美國新任總統川普上任後，喊出要讓美國再次偉大(Make America Great Again)，市場看好可能會讓美國企業獲利加速成長，投資人可以抓緊時機加碼，參與美股成長行情。

國泰 美國

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