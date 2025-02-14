基金特蒐／大陸、東協股 長線有甜頭

美國總統川普的政府政策、地緣政治、歐洲政治變局，將是牽動2025年全球市場重要因子；國際貨幣基金（IMF）預估2025年主要經濟體為正成長，全球經濟可望正向表現，但需留意川普政策措施對全球經濟各區表現的影響。

東協擁有超過6.5億人口，多數國家人口結構年輕，未來人口仍將穩定成長，創造龐大的內需市場，政經局勢穩定的國家與企業獲利能見度高的產業為投資東協首要考量，包括馬來西亞、印尼、菲律賓可留意，產業則如通訊服務、房地產、工業等最為看好。

安聯中國東協基金經理人林孟洼。 安聯投信/提供

經理人林孟洼小檔案、操作心法、投資小叮嚀

東協股市築底回升，一掃去年陰霾，2024年在內需擴張動能回升以及資金回流效應下，包括泰國、新加坡、菲律賓、印尼、馬來西亞、越南等六個股市漲幅強勢，在全球需求回暖下，新出口訂單增溫，並帶動東南亞製造業PMI回到擴張水準，提供基本面支撐。

安聯中國東協基金經理人林孟洼表示，策略上聚焦大陸、東協國家及印度等國家股市長期成長契機，以完整的由下到上(Bottom-UP)分析方式，選出在各國景氣位置中最具競爭優勢的公司，參與大陸、東協及印度等國家市場長期資本利得機會。

根據最新月報，截至2025年1月底，就產業布局配置上，該基金以金融28.23%比重最高、其次是資訊科技19.8%、非必須消費10.49%、工業9.85%、通訊服務8.01%。就區域上，前五大分別是香港24.04%、台灣15.68%、印度15.61%、新加坡14.63%、馬來西亞7.77%。

就總經面，2024年12月全球製造業採購經理人指數降至49.6，全球製造業成長力道再度放緩。已開發市場採購經理人指數由前月的48.4略降至48.2，各國表現分歧，其中，Markit美國由48.5反彈至49.7，表現優於預期；歐洲由45.5降到45.3，除了南歐的西班牙與希臘在50之上，其他經濟體續處擴張的50之下，歐洲製造業表現低迷。

另外，林孟洼表示，日本由前月的49升至49.6，擺脫連續三個月的下滑；新興市場採購經理人指數由51.6降至50.9，終止連續兩個月上升，其中，大陸製造業在政策帶動持續擴張，指數來到50.5；印度受惠於內外需動能表現，製造業表現在金磚四國中最為強勁。

基金參考指標、基金前五大投資產業、投信發行美國股票基金表現

川普上任後大打貿易戰，自上任起已對墨西哥、大陸、加拿大等地發起，外傳下一步他還將鎖定晶片、金屬課稅，恐再讓全球產業再度大地震，引發市場對於通膨再起的擔憂。

展望2025年，IMF預估全球經濟成長率持平在3.2%，經濟表現相對穩健，全球經濟可望呈現軟著陸，但也需要留意川普當選後，其美國優先政策將持續維持美國經濟相對強勢格局，但以美國為主要出口國的大陸、加拿大、墨西哥與德國可能受到關稅貿易戰影響，經濟表現恐受到壓抑。