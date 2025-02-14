美股、科技基金 好戲在後頭

去年金融市場在AI風潮帶動，AI相關科技類股表現亮眼，外溢效應也從硬體擴及到軟體，其中更以美股及台股表現最佳。

投信法人指出，雖然AI相關股價位階較高，上漲空間較為受限，但觀察四大雲端服務供應商（CSP）AI資本支出持續增加，輝達股價回神、Palantir等AI軟體股表現亮眼，仍看好美科技股及美股基金後續表現。

群益投信表示，川普上任，市場關注其接下來政策走向，除了市場關注的關稅議題外，其主張的美國製造、降低稅率等政策也值得留意。川普美國優先的政策立場，將有利於美股企業盈利能力，搭配美國經濟持穩，有助為美股表現增添動能，建議投資人可透過美股基金分批布局，卡位後市行情。

投信發行美國股票基金表現

群益美國新創亮點基金經理人向思穎指出，川普對於鬆綁產業監管、降低企業稅率的態度上大致是確定的，此舉有助改善企業盈利能力，同時隨著美股企業股票回購禁令逐步解除，企業買盤可望逐步回籠，有望提供股市資金活水，整體而言，對於美股後市表現仍保持審慎樂觀看待。

在投資布局方面，向思穎認為，AI科技仍是布局重點，有鑒於AI應用熱潮大爆發，市場預估全球生成式AI市場規模將在2030年躍升至1.8兆美元，而AI應用也逐步成為企業標配，市場對於軟體應用升級的需求同步攀升，進一步推升產業獲利前景，AI科技相關類股表現值得留意；在非科技股方面，則以獲利展望正向、貸款信用標準漸放寬與信貸回溫、可望受惠於監管放鬆的金融產業值得關注。

復華美國新星經理人蔡佩珊表示，短線雖有DeepSeek及關稅等不確定因素干擾，不過相對穩健的美國總體經濟及企業獲利表現，使市場資金仍持續青睞美股市場，不論是ETF或共同基金的今年來淨流入金額，皆居各類股票型之冠，也讓美股仍是掌握2025年全球股市多頭趨勢的重要標的。

蔡佩珊認為，DeepSeek降低AI模型使用及開發成本，將加速AI應用發展及消費者使用普及化，最終將更加大AI算力需求，以及硬體持續建置，因此持續看好相關美國龍頭科技股後市表現，基金布局將以相關AI供應鏈為主軸，搭配政策利多及降息受惠題材，掌握美國科技產業優勢及川普2.0時代下的美股各產業投資機會。

新光投信全權委託部經理孫光政分析，2025年全球金融市場對AI產業投資機會可能會重新評估，因為從近年AI產業發展路徑，全球AI先發展基礎建設，包括算力建置、模型訓練等，帶動GPU、記憶體、連接元件、固態硬碟等發展，隨DeepSeek出現後，AI模型不斷迭代創新下，不同語言模型結合高效運算，未來AI軟體應用市場大餅，將帶動全球AI新創產業繼續成長。