台股多頭可期、防短線風浪 統一投信基金三劍客替財富掌舵

川普關稅政策牽動全球股匯市神經，DeepSeek橫空出世撼動AI產業版圖，使市場不確定性增加，股市震盪可能加劇。統一投信表示，台股有基本面撐腰，行情有望如倒吃甘蔗，越來越甜。利多包括2025年台灣經濟成長將逐季上升，企業獲利及展望正向，AI成長趨勢不變，也將使相關類股持續受惠。面對深具成長潛力卻又波動加大的台股盤勢，今年投資難度隨之提升，投資人可利用主動式基金分批布局台股，讓專業投研團隊替財富掌舵。

統一投信表示，川普關稅政策變數大，預計今年台股將持續受到相關消息影響，短線盤勢可能呈現區間震盪，但也提供逢低布局機會。等市場適應川普政策節奏後，消息面對投資情緒的影響將鈍化，股市走勢也將回歸基本面。而台股具備經濟成長及企業獲利支撐，中長線多頭行情仍可期。據台灣主計處預估，今年經濟成長將逐季走高，歷史經驗顯示台股走勢與經濟成長呈現正相關，使股市有望緩步上揚。觀察已公布的企業財報及展望，今年台股企業獲利有機會連續二年保持成長，為股市後市表現的主要動能。

DeepSeek發布後，市場認為AI算力需求恐下降。統一投信表示，實際上目前AI晶片市場尚未出現需求下滑的現象。以長線角度來說，DeepSeek降低AI應用成本，對產業發展為正向，有利相關應用場景增加及滲透率提升，進一步刺激終端產品需求。例如AI應用普及，相關的消費性電子產品也將受惠，包括AI PC/NB及手機。AI技術與產品的結合，也有望帶動無人機及機器人需求提升。

據投信投顧公會統計至一月底，主動式投資專家統一投信，台股基金規模達到790億，為全市場第二大。統一投信台股基金三劍客橫跨多個領域，包括統一奔騰、統一黑馬及統一台灣高息優選基金可提供不同類型的投資人依需求選擇，或利用這三檔基金組成台股全方位陣型，兼顧穩健及成長。

看好科技股高成長趨勢的積極型投資人，可以利用統一奔騰基金主動出擊。這檔基金聚焦台股最具成長爆發力的科技股，淨值從成立時的10元，快速成長至2/12的255.69元，穩坐投信科技股票型基金淨值王寶座。據晨星及投信投顧公會統計至1月底，統一奔騰基金規模高達212.01億，為市面上少數規模超過兩百億的主動式台股基金；1月定期定額扣款金額達到1.71億元，是全市場台股主動式基金最高。

若擔憂單一產業集中風險，投資人也可以選擇統一黑馬基金，投資範圍為台股全產業，持股聚焦40檔兼具獲利成長性及穩定性的黑馬股，操作策略採集中打擊火力，可靈活應對產業類股輪動。該基金成立至今逾30年，多次經歷台股多空，陪伴投資人度過亞洲金融風暴，並參與台股多頭榮景，1月底基金規模也達到160.24億、定期定額扣款金額則為1.19億。

穩健型投資人則可以用統一台灣高息優選基金布局台股高息股，具備企業股息保護特色，又兼顧台股高成長潛力。這檔基金在2023年9月以每單位淨值10元成立，至今僅一年多時間，累積型和月配型級別的2月12日淨值已分別成長至13.21元及12.27元，經過統一投信專業投研團隊主動選股操作，未來也有機會成為高淨值基金的一員。