1月投信基金規模9.7兆元創高 國內貨幣市場基金增加金額居冠

投信投顧公會最新統計至2025年1月底投信各類型基金規模出爐，整體規模增加1,814.36億元，達到9.75兆元創下歷史新高；進一步觀察各分類基金規模增減，由於適逢1月是農曆年節，在農曆年節慶資金需求以及長假效應下，1月規模以國內貨幣市場基金增加534億為各類型基金規模增加之冠，而ETF投資風氣持續盛行，台股ETF增加522億與債券ETF 315億亦分別名列月規模增加二、三名。

群益投信指出，今年農曆過年適逢在1月，農曆年封關後到開盤期間，在市場不確定因素增溫時，安全性高、報酬相對佳的類貨幣型基金，是許多專業的法人機構積極搶進的資金避風港，因此國內貨幣市場基金成為1月份規模增加最多的基金。此外，台股市場的存股領息風氣不減，台股ETF買氣也持續延燒；而聯準會降息，債市投資環境更有利之下，債券ETF人氣與買氣攀揚，整體而言，今年股債ETF各擁投資契機，建議投資人亦可善用ETF來進行股債資產配置。

群益台ESG低碳50 ETF（00923）經理人邱郁茹表示，農曆年後資金歸隊意願提升，紅包行情可期。不過，大盤來到波段高點，接下來的操作難度將更高，現階段類股輪動快速、個股波動性大，對一般投資人而言，建議不妨以台股ETF來介入布局。在投資布局方面，值得留意的主題便是低碳議題，今年台灣碳費將先試申報、2026年正式收費，意味著台灣進入碳有價時代，故碳排放量管理良好的企業，也可望成為低碳趨勢下，市場資金偏愛之重點，結合低碳概念的市值型ETF更將有助同步掌握台股成長行情與碳金商機，投資人也不妨留意相關投資契機。

群益ESG投等債20+ETF（00937B）經理人曾盈甄表示，天期越長的債券因對利率變動的敏感度較高，在降息環境下受惠程度相對高，建議投資人可優先自長天期投等債來做選擇，其中，重視ESG經營之企業所發行的長天期BBB投資級公司債不僅在信用評級與企業營運上無需擔憂，BBB級債在投資等級債中的收益水準亦最具吸引力，殖利率近6.6%，在投資級公司債的評級中，以BBB評級的殖利率水準更勝一籌。