觀察跨國組合平衡型基金近一個月績效，多數表現優於台股大盤。法人指出，川普現階段對各國掀起關稅戰，仍會對市場產生一定的波動，建議透過組合平衡型基金配置，掌握金融市場應變節奏。

根據CMoney統計至11日，依據基金類型分類，觀察249檔跨國組合平衡型基金績效，其中富達卓越領航全球組合、施羅德全週期動態多元資產組合、景順2031年樂活資產豐益組合、貝萊德環球動態趨勢多元資產組合、聯博收益傘型多元資產收益組合、台新全球多元資產組合、PGIM保德信新興趨勢組合、合庫樂活安養ESG積極成長組合基金，近一個月績效皆達3.5%以上，優於大盤的1.6%。

跨國型組合平衡型基金績效表現

台新全球多元資產組合基金經理人謝夢蘭表示，川普就職當日重點在內政問題，包含取消電動車補貼、推動聯邦人事凍結，並啟動對貿易政策的調查。隨美國宣布對加拿大與墨西哥商品課徵25%關稅，自中國進口商品加徵10%關稅，其中後續宣布對加、墨延期課稅，但對中國仍如期課徵。在貿易戰升溫下，導致開春以來股市震盪加大。

操作上，謝夢蘭建議，股債比可採七比三，股票基金方面，DeepSeek事件對AI算力及硬體需求想像空間影響為短空長多，但將加速AI的應用發展，下游運用與軟體業者可望受惠，建議加碼大型科技股與軟體股的標的，另可留意美國與非美地區被低估之循環性股票；債券基金方面，投資等級債券ETF相對具防禦性。

展望後市，保德信分析，目前市場擔憂美國總統川普的關稅政策，可能影響全球投資情緒，但若分析共和黨需要在2026年期中選舉前繳交GDP成績單，關稅可視為增加外國製造業對美國投資的手段之一，且從川普第一任期來看，期間他曾多次威脅對特定產業加關稅，但因企業壓力、國際談判、政治考量，部分關稅最終未實施，反映出美國關稅為手段，目的是帶動製造業回流推升經濟，特別是製造業在經歷兩年的庫存調整後，若能重返擴張，整體投資氛圍可望從AI獨強的隧道視野中走出，對於與美國高度連動的台股而言將為一大利多，並成為推升台股市值再創高的關鍵之一。