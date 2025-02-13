短天期債券 人氣強強滾

隨著美國總統川普開打關稅戰，推升市場對通膨疑慮，美國十年期公債殖利率彈升，反映在債市交易，短天期債券人氣大增，統計近一個月受益人數增加前十名債券ETF中，六檔是存續期間介於1-5年間的短天期債券，其中，凱基美國非投等債（00945B）及括富邦全球非投等債ETF年化殖利率超過7%。

凱基美國非投等債ETF基金經理人鄭翰紘表示，受美國新政府關稅政策不確定性高影響，美國10年期公債殖利率波動加劇，預期美國10年期公債殖利率第1季將在4.2至4.7%區間震盪，美國聯準會利率決策也傾向採取「停看聽」，對利率敏感度相對低的短天期非投等債投資價值浮現，吸引投資人青睞。

鄭翰紘指出，川普政府上台後，啟動一連串「讓美國再次偉大」的財政政策，可望吸引資金回流美國；進一步觀察S&P 500企業去年第4季財報表現以及總體經濟數據，也可以發現美國經濟穩健無虞。有鑑於美國經濟成長穩健、企業資產負債表狀況良好，再融資壓力可控，不良資產規模較小，預期2025年美國非投資等級債違約率1.25%，低於美國非投資等級債長期平均違約率的3%，違約風險相對低。因此，兼顧放大票息收入與降低利率風險的短天期美國非投等債ETF，不失為債券投資好選擇，可逢回伺機布局。

不少人會存債領息，尤其美國緩步降息步調明確，根據美國聯準會公布的點陣圖顯示，今年還有2碼降息空間，利率將維持在相對高檔一段時間，目前美國10年期公債殖利率約4.6%，債券ETF價格甜，不少人將資金移往債市，等待降息時還可一邊領較高的配息率，其中又以配息表現佳的投資級公司債備受青睞。