押複合債商品 穩定收益

經濟日報／ 記者廖賢龍／台北報導

面對詭譎多變的市場，複合債券基金受到更多投資人青睞。投信指出，運用靈活的全天候投資策略應對市場的不確定性，已經較一般投資策略脫穎而出，若能再搭配混合資本債（Hybrid bond）及浮動利率債（Floating-Rate Note）助攻，可在各種經濟環境下保持穩定收益。

富蘭克林證券投顧指出，回溯川普首任美國總統時期，美中貿易戰影響美國史坦普500指數最劇烈時期為自2018年9月20日至12月24日，當時跌幅接近兩成，其間美國高評級複合債指數則逆勢上漲1.6%。

野村全天候環球債券基金經理人林詩孟表示，混合資本債是一種介於股權與債務特徵的金融資產，通常由優質、投資等級的大型公司所發行，可滿足公司具股權性質的債券融資需求，且也可提供較一般債券更高的收益率。債券定位概念類似於金融次順位債，但混合資本債發行人是金融機構產業以外的公司。

以英國電信巨頭伏得風（Vodafone）為例，其主順位債信評為BBB，混合資本債信評為BB+，主順位債的到期殖利率為4.62%，明顯低於混合資本債的5.56%。

市場往往忽略浮動利率債優勢，但在2022年美國開始暴力升息至今，浮動利率債表現在所有債種中最為出色。野村投信全新推出的全天候環球債券策略，運用多元債種與靈活配置，再加上神隊友-混合資本債與浮動利率債的配置，有助於實現債券投資人長期投資的目標。

林詩孟指出，浮動利率債的票息會隨著基準利率上調而上升，升息愈多則票息愈高。

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