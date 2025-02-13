貨幣市場基金 人氣增溫

投信投顧公會公布今（2025）年1月底各類型基金規模，整體規模增加1,814.36億元，達到9.75兆元創下歷史新高；其中，以國內貨幣市場基金增加534億元為各類型基金規模增加之冠，台股ETF增加522億元、債券ETF增加315億元亦分別名列月規模增加二、三名。

群益投信指出，1月適逢春節，農曆年封關到開盤期間，在市場不確定因素增溫時，安全性高、報酬相對佳的類貨幣型基金，是許多專業的法人機構積極搶進的資金避風港，因此國內貨幣市場基金成為1月規模增加最多的基金。

此外，台股市場的存股領息風氣不減，台股ETF買氣也持續延燒；而聯準會降息，債市投資環境更有利之下，債券ETF人氣與買氣攀揚，整體而言，今年股債ETF各擁投資契機，投資人亦可善用ETF來進行股債資產配置。

群益台ESG低碳50 ETF（00923）經理人邱郁茹表示，農曆年後資金歸隊意願提升，紅包行情可期。不過，大盤來到波段高點，接下來的操作難度將更高，現階段類股輪動快速、個股波動性大，對一般投資人而言，不妨以台股ETF來介入布局。

在投資布局方面，值得留意主題是低碳議題，今年台灣碳費將先試申報、2026年正式收費，意味著台灣進入碳有價時代，故碳排放量管理良好的企業，也可望成為低碳趨勢下，市場資金偏愛之重點，結合低碳概念的市值型ETF更將有助同步掌握台股成長行情與碳金商機，投資人也不妨留意相關投資契機。

保德信投資長李孟霞分析，回顧最初的市值型ETF產品，主要以市值作為排序基礎，並以貼近指數為目標，因此較沒有額外篩選成分股機制，而是以追求大市值公司的穩定性與成長性。隨著市場需求的變化，市值型ETF開始融入主題性投資的概念，如加入ESG、低碳轉型等主題。