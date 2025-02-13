快訊

台中新光三越11樓疑氣爆坍塌 一人無生命跡象…消防局：正釐清是否工安意外

高雄分屍魔家中找到牛排刀！ 懷疑可能用來片人肉片

吉伊卡哇手遊台灣也能玩！1招拿免費貼圖 新中文名稱超台味

川普掀各國關稅戰 組合平衡型基金抗波動

經濟日報／ 記者崔馨方／即時報導

邁入2025年，持續的經濟增長和企業基本面驅動因素有助於2025年股市收益增長，然而關稅議題讓金融市場處於負面影響。不過，美國政府專注於控制支出和提高效率，同時較低的企業稅率可以抵消與關稅相關的利潤壓力。惟川普現階段對各國掀起關稅戰，仍會對市場產生一定的波動，建議透過組合平衡型基金配置，掌握金融市場應變節奏。

日盛目標收益組合基金研究團隊表示，1月美國利率會議維持利率不變且未給出未來利率指引，短期股市進入整理，因此相對川普前次任期（2016年），本波美股（S&P500指數）漲勢稍顯落後，預計股市後續市場將高度關注在人工智能技術和政府政策的發展。雖然關稅風險及Deepseek風暴影響美股情緒，但仍可期待川普政府在放鬆管制及減稅政策的推行。

日盛目標收益組合基金研究團隊表示，在債券市場方面，美國經濟與企業利潤成長正面，尤其中小型企業受益於寬鬆環境而有助於企業籌資及併購，同時經濟增長也有助於整體產業復甦，仍有助於非投等債券後市表現。

川普 美國經濟 關稅

延伸閱讀

川習遲未通話 紐時：習近平欲表明不會被關稅嚇到

美國通膨上升！聯準會降息更不可能？辣媽：川普的稅政策恐更加壓

美俄通話同意啟動烏克蘭停火談判 克宮證實：普亭還邀川普訪莫斯科

川普政策變數大 法人：台股短線高檔震盪整理

相關新聞

美股連六周買超 美股基金居單一市場股票型之冠

美股基金受惠資金買盤不墜，績效續開紅盤，2025年來類型報酬居單一市場股票型基金之冠。投信法人表示，穩健擴張的總體經濟及...

日本中小股 上漲機率高

日經指數開年來走勢震盪，投信法人表示，日本經濟數據優於市場預期，引發市場擔憂日本央行會再繼續升息，導致日圓走升、日股承壓...

非投等債 還有表現空間

儘管在AI風暴及關稅戰消息衝擊下，金融市場價格有些波動，但高收益率市場相對地沒有受到影響。由於非投資級債利差代表市場看好...

AI效應 美科技股有戲

DeepSeek問世，平價開源AI模型興起，帶動AI深入中小型企業，包括輝達（NVIDIA）等AI指標股逐漸回神，加上川...

金融債商品 潛利足

美國總統川普上任後揮舞關稅大刀，使得股市震盪加劇，但川普的產業政策也著重鬆綁金融監管，尤其金融產業受關稅影響最低，法人認...

跨國多重資產 超搶手

AI、半導體等創新科技在2024年引領風騷，市場走過美國大選、利率政策轉變與地緣政治等風波，雖然波動，但前景看好，資產仍...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。