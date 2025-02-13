川普掀各國關稅戰 組合平衡型基金抗波動
邁入2025年，持續的經濟增長和企業基本面驅動因素有助於2025年股市收益增長，然而關稅議題讓金融市場處於負面影響。不過，美國政府專注於控制支出和提高效率，同時較低的企業稅率可以抵消與關稅相關的利潤壓力。惟川普現階段對各國掀起關稅戰，仍會對市場產生一定的波動，建議透過組合平衡型基金配置，掌握金融市場應變節奏。
日盛目標收益組合基金研究團隊表示，1月美國利率會議維持利率不變且未給出未來利率指引，短期股市進入整理，因此相對川普前次任期（2016年），本波美股（S&P500指數）漲勢稍顯落後，預計股市後續市場將高度關注在人工智能技術和政府政策的發展。雖然關稅風險及Deepseek風暴影響美股情緒，但仍可期待川普政府在放鬆管制及減稅政策的推行。
日盛目標收益組合基金研究團隊表示，在債券市場方面，美國經濟與企業利潤成長正面，尤其中小型企業受益於寬鬆環境而有助於企業籌資及併購，同時經濟增長也有助於整體產業復甦，仍有助於非投等債券後市表現。
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