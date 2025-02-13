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美股連六周買超 美股基金居單一市場股票型之冠

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
美股基金受惠資金買盤不墜，績效續開紅盤，2025年來類型報酬居單一市場股票型基金之冠。路透
美股基金受惠資金買盤不墜，績效續開紅盤，2025年來類型報酬居單一市場股票型基金之冠。路透

美股基金受惠資金買盤不墜，績效續開紅盤，2025年來類型報酬居單一市場股票型基金之冠。投信法人表示，穩健擴張的總體經濟及優於預期的企業財報支撐美股多頭走勢，加上AI等科技發展優勢，仍是資金布局全球股市成長題材首選。

據基金研究機構EPFR統計，即便因DeepSeek爆紅導致美股急跌，導致1月底至2月初當周資金反手賣超新興市場、歐洲及國際股票型基金，不過美國股票型基金仍維持買超，累計已連六周買超。

投信發行的美國股票型基金受惠資金持續流入，今年來類型平均報酬上漲逾4%，在投信投顧公會分類中居單一市場股票型基金之冠，其中，聯博美國成長入息、復華美國新星基金同期間報酬逾5%，表現更為突出，瀚亞美國高科技基金漲勢也優於類型平均。

復華美國新星基金經理人蔡珮珊表示，美股走勢主要反映經濟基本面、產業趨勢與企業獲利。鑒於美國消費力仍強、企業獲利保持增長及AI利多持續，加上從川普上次任期的經驗來看，短期股市雖可能因不確定性而增添波動，但股市因經濟溫和成長延續將維持多頭走勢，因此布局採偏多操作，並以AI等成長產業為主軸，搭配政策利多題材，在追求超額報酬的同時，透過多元產業持股降低波動風險。

據Refinitiv統計至2025年2月7日，S&P500指數成分股企業已有308間公布財報，預估第4季企業獲利成長14.8%、扣除能源後成長18.2%；營收獲利優於預期比例各為62.5%及76.3%。也因為財報公布多優於預期，帶動避險基金大批買盤上周湧入，其中又以先前受DeepSeek影響的資訊科技類股最受青睞。

投信發行美股基金績效。（資料來源：理柏資訊）
投信發行美股基金績效。（資料來源：理柏資訊）

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