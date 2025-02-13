日本中小股 上漲機率高

日經指數開年來走勢震盪，投信法人表示，日本經濟數據優於市場預期，引發市場擔憂日本央行會再繼續升息，導致日圓走升、日股承壓，資金開始轉移至具評價面優勢的中小型股，研判未來中小型股續漲機率高。

日本大型股開始震盪下，主動型日股基金績效排名開始洗牌，各檔產品績效分歧。根據理柏統計今年以來至2月10日止，駿利亨德森遠見日本小型公司、第一金量化日本、野村日本領先、瀚亞投資日本動力股票等基金列居前段班。

瀚亞投資-日本動力股票基金研究團隊表示，日本經濟將處於溫和增長趨勢，企業獲利成長將超過10%，加上長期資金流入等多元驅動力，將持續為2025年日股提供支撐；而相對於大型股，中小型股交易價格處於折價，35%小型股交易價格低於其帳面價值，研判中小型股尚未完全發揮，未來受惠於財務重整的程度或將更高。

第一金量化日本基金協管經理人高若慈分析，1月底日本央行再度調升利率至0.5%，金融股就受惠收入上揚，股價表現亮眼，此外，日本資訊科技產業，也受惠AI整體市場的需求與發展，成長前景受矚目；此外，今年4月即將在大阪登場的世界博覽會，預計將吸引大量觀光客到訪，也有助內需消費的持續成長動能。

野村日本領先基金經理人高君逸指出，日本經濟復甦動能仍然穩定，是由國內需求所帶動，日股目前持續橫盤整理，主要仍在於川普上任後的政策不確定性影響。

根據摩根史丹利研究，日本企業營收來自北美地區的比例僅占15.5%，其中8.6%的商品於北美境內生產、銷售，因此整體影響相對中立，會受到較大影響的為在美國以外的國家（如墨西哥等國）設廠並銷售至美國的日本企業，現階段著重於個股的選擇而非類股的配置上。另一方面，若是政策疑慮逐漸消除，預期股市將重回上升軌道。