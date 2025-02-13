跨國多重資產 超搶手

AI、半導體等創新科技在2024年引領風騷，市場走過美國大選、利率政策轉變與地緣政治等風波，雖然波動，但前景看好，資產仍蓬勃成長。2024年全年度淨申購金額以跨國多重資產基金以463.2億元居冠。

安聯投信表示，根據投信投顧公會統計，在境內各類主動式基金中，2024年跨國多重資產基金淨申購居冠，顯見在追求成長、又要面對波動、注重收益資產等多元需求下，這類基金始終受到市場的青睞。

相關策略主題也因應市場需求而不斷推陳出新，如AI多重資產。

圖／經濟日報提供

非投資等級債券與跨國平衡型組合基金也分別以287.0億元、129.5億元的淨申購金額分別位居第二、第三，這也凸顯與收益型與資產配置的組合基金在市場波動之際，受到資金偏好。再以境內各類主動式基金為例，國內外股票基金到2024年底規模均突破5,000億元，另像是近幾年快速茁壯的跨國多重資產基金規模也逼近3,000億元。

安聯AI收益成長多重資產基金經理人莊凱倫表示，美國新任總統川普的政府政策、地緣政治、歐洲政治變局，將是牽動2025年全球市場重要因子。

國際貨幣基金（IMF）預估2025年主要經濟體為正成長，全球經濟仍可望正向表現，但需留意川普上任後政策措施對全球經濟各區表現的影響。

配置上首重以成長為導向，主要可採多重資產策略追逐結構式成長契機，聚焦包括收益成長、AI及智慧城市等不同主題的策略，布局全球。

群益潛力收益多重資產基金經理人徐煒庠指出，雖然川普正式上任後，政策推進令市場波動加大，不過基本面來看，全球經濟仍可望保持溫和成長，且近期歐美企業財報多有優於預期的表現，且金融環境維持寬鬆，整體來看風險性資產仍有表現機會，不過短期在考量到政經局勢不確定性尚存下，投資人不妨採取跨資產和跨市場配置的多重資產基金來因應，兼顧機會與波動管理。

投資布局方面，股票部位可留意近期財報表現較佳的金融與防禦性較高的工業類股，固收資產可適度配置資產品質佳，也具備收益優勢的投資等級債。