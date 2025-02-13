美國總統川普上任後揮舞關稅大刀，使得股市震盪加劇，但川普的產業政策也著重鬆綁金融監管，尤其金融產業受關稅影響最低，法人認為，川普政策加持加上美國銀行巨頭也繳出亮麗財報成績單，財務品質佳，金融債ETF深具投資潛力。

近來川普激進的關稅政策，引發市場對於通膨再起的擔憂，然而隨房租通膨放緩、國際油價維持於低檔，通膨有望下行，十年級美債殖利率跌至4.5%以下，市場普遍看好美國降息循環謹慎持續。

而美國2024年第4季財報顯示，摩根大通、美國銀行、富國銀行、摩根士丹利、高盛及花旗集團等六大銀行皆表現亮眼，每股盈餘（EPS）皆較同期有大幅成長，顯示大型銀行獲利能力強勁。

國泰10Y+金融債經理人鍾郁婕表示，川普上任後黑天鵝層出不窮，政策變數較多，在波動劇烈的市場態勢下，建議可採股債配置、分批布局，作為資金避風港，而債券的價值來自於債券的品質，建議投資人慎選高信評優質債券，違約風險低且波動度穩定。

群益投資級金融債經理人謝明志指出，觀察川普2.0監管放寬可能對金融業帶來的影響，在銀行業方面，可望推遲資本改革政策，並放寬銀行間併購審批流程，資本市場方面，則有望放寬企業併購審查標準，鬆綁反壟斷執法，若前述政策方向順利執行，有助帶動併購活動和股票承銷市場回溫，金融債產業基本面頗佳。

此外，金融債具備收益特性下，可望吸引資金進駐，龍頭大型金融機構所發行的債券更是投資組合中不可缺少的優質收益標的，建議投資人不妨透過相關ETF來布局，強化投資組合收息穩健度。

富邦投信指出，由於市場評估川普政策可能潛在推高通膨風險與地緣政治不安升級下，所牽動的避險買盤與油價走勢，殖利率近周仍偏高震盪，避險資金持續湧入美國投資級公司債。