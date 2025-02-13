AI效應 美科技股有戲

經濟日報／ 記者何佩儒／台北報導
圖／經濟日報提供
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DeepSeek問世，平價開源AI模型興起，帶動AI深入中小型企業，包括輝達（NVIDIA）等AI指標股逐漸回神，加上川普政策以美國製造優先。投信法人認為，美國經濟及企業獲利維持成長，基本面無虞讓美股朝正向發展，持續看好美國科技基金表現。

新光投信全權委託部經理孫光政指出，2025年AI代理（AI agency）興起，未來AI趨勢紅利不會只有輝達一家獨占，而是當全球各項科技應用，都結合AI新元素後，加速AI應用商機大爆發。預估2025年起全球AI主升段行情依舊可期，建議投資人關注AI相關基金，透過投資團隊主動選股、汰弱留強，掌握AI成長趨勢財。

孫光政表示，繼2022年生成式AI問市，AI深入百工百業後，透過AI有助節省時間、優化工作流程、提升生產力與效率，2025年DeepSeek逆襲出現，採平價和開源模式，被視為全球AI殺手級新應用。且DeepSeek技術突破，讓AI從訓練轉向推理，AI模型從大模型創建更小、更有效率的的模型，保留大部分推理能力，同時減少硬體資源需求，可以帶來AI長期需求成長。儘管短期內GPU需求可能減少，但對雲端科技大廠來說，更有助於吸引積極開發ASIC解決方案，帶動AI客製化晶片興起。

DeepSeek出現，除加速AI加速普及外，對消費應用端、邊緣運算也有利，因為未來有更多類似模型問世，並在應用端加速發展，將刺激終端AI設備（AI手機、AI PC）需求提升，再帶動AI硬體需求上來，形成邊緣AI潛在換機潮出現。

安聯投信台股團隊也指出，北美雲端巨頭持續加碼資本支出，AI應用可望加速普及。儘管市場擔憂高階晶片需求將放緩，但北美雲端服務業者（CSP）資本支出仍維持高成長。

此外，DeepSeek降低推理成本，使企業更容易開發和使用AI技術，推動AI涉入更多實際應用，有利於AI軟體、服務及邊緣AI加速普及。

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