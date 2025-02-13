非投等債 還有表現空間

經濟日報／ 記者崔馨方／台北報導

儘管在AI風暴及關稅戰消息衝擊下，金融市場價格有些波動，但高收益率市場相對地沒有受到影響。由於非投資級債利差代表市場看好違約風險降低，債券價格隨之上漲，且在美國經濟連續增長，失業率下降的背景下，非投資級債回報表現仍具一定潛力。

美國服務業數據放緩影響，美國10年期公債殖利率持續走低，帶動整體債市上漲。據美銀引述EPFR統計顯示，統計上周截至5日止，投資級債淨流入大幅增溫至75.1億美元、非投資等級債淨流入14.3億美元，新興市場債淨流入10.9億美元。

安聯投信表示，美國針對加拿大、墨西哥關稅措施將暫緩一個月實施，1月服務業數據成長放緩，使美國10年期公債殖利率持續走低，帶動整體債市上漲。其中通膨連結政府債表現最強，非投資級債則因為利率端受惠幅度較小。

在非投資等級部分，安聯投信表示，關鍵經濟數據疲弱促使收益率下跌，推動非投資級債券市場的走勢，加上新興市場與美國的關稅議題或可獲延遲及減免，使市場對新興資產信心回升。據美銀引述EPFR資料，截至2月5日，美國非投資級債券基金加速至淨流入14.3億美元，為三個月以來最大流入。

延伸閱讀

無家可歸只能睡車上 美國兩孩童-11度極低溫中凍死

受不了媽媽「到處亂搞」 美國男痛下殺手勒斃母親

美國女老師對16歲特殊生伸魔爪 竟慫恿他「帶槍來射同事」

川普揚言課關稅 台積電1計畫恐提前？專家：向美方釋出善意

相關新聞

跨國多重資產 超搶手

AI、半導體等創新科技在2024年引領風騷，市場走過美國大選、利率政策轉變與地緣政治等風波，雖然波動，但前景看好，資產仍...

日本中小股 上漲機率高

日經指數開年來走勢震盪，投信法人表示，日本經濟數據優於市場預期，引發市場擔憂日本央行會再繼續升息，導致日圓走升、日股承壓...

非投等債 還有表現空間

儘管在AI風暴及關稅戰消息衝擊下，金融市場價格有些波動，但高收益率市場相對地沒有受到影響。由於非投資級債利差代表市場看好...

AI效應 美科技股有戲

DeepSeek問世，平價開源AI模型興起，帶動AI深入中小型企業，包括輝達（NVIDIA）等AI指標股逐漸回神，加上川...

金融債商品 潛利足

美國總統川普上任後揮舞關稅大刀，使得股市震盪加劇，但川普的產業政策也著重鬆綁金融監管，尤其金融產業受關稅影響最低，法人認...

國銀搶市 祭買基金0手續費

搶攻財富管理與年終獎金、紅包商機，不少國銀擴大基金定期定額申購優惠，如元大銀行推出新春優惠方案，線上申購指定基金享終身手...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。