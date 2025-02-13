非投等債 還有表現空間

儘管在AI風暴及關稅戰消息衝擊下，金融市場價格有些波動，但高收益率市場相對地沒有受到影響。由於非投資級債利差代表市場看好違約風險降低，債券價格隨之上漲，且在美國經濟連續增長，失業率下降的背景下，非投資級債回報表現仍具一定潛力。

美國服務業數據放緩影響，美國10年期公債殖利率持續走低，帶動整體債市上漲。據美銀引述EPFR統計顯示，統計上周截至5日止，投資級債淨流入大幅增溫至75.1億美元、非投資等級債淨流入14.3億美元，新興市場債淨流入10.9億美元。

安聯投信表示，美國針對加拿大、墨西哥關稅措施將暫緩一個月實施，1月服務業數據成長放緩，使美國10年期公債殖利率持續走低，帶動整體債市上漲。其中通膨連結政府債表現最強，非投資級債則因為利率端受惠幅度較小。

在非投資等級部分，安聯投信表示，關鍵經濟數據疲弱促使收益率下跌，推動非投資級債券市場的走勢，加上新興市場與美國的關稅議題或可獲延遲及減免，使市場對新興資產信心回升。據美銀引述EPFR資料，截至2月5日，美國非投資級債券基金加速至淨流入14.3億美元，為三個月以來最大流入。