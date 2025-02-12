四大題材助攻有望再創新高 建議布局日股基金

日本1月再度升息，市場認為2025年將維持升息步調。瀚亞投信表示，日本升息主要考量資本支出與薪資數據等因素，研判經濟將處於溫和增長趨勢，企業獲利成長將超過10%，加上長期資金流入等多元驅動力，將持續為2025年日股提供支撐，建議投資人持續布局日股基金。

2025年日股仍有四大投資機會正在發酵，包括巴菲特效應、財務重整4.0、世博會舉辦、資金湧入等。根據高盛預估，經濟溫和成長與企業EPS成長突出的雙重帶動下，上調日經指數未來的表現，全年有機會挑戰雙位數報酬。

EXPO大阪世界博覽會將於今年展開，預計將有超過150個國家、2,800萬人次湧入日本，預期銀行、服務業、交通運輸、旅遊休閒、通訊等產業預期皆將受惠，屆時有望吸引新一波資金動能流入。

瀚亞投資-日本動力股票基金研究團隊表示，自兩年前起，日股開始吸引多方資金的流入，除了波克夏海瑟威公司的資金外，日本退休金、外資法人機構的長期資金流入，也將助攻日股漲勢；以日本最大投資機構政府退休金GPIF為例，預計將100兆日圓轉向公開市場、進行主動型投資，預估約四分之一的資金，將流入日本國內股票市場。

NISA個人投資者制度開跑後，預計也將推動日本儲蓄資金流入日本股票。截至2024年10月，透過NISA購買最多的前十大股票皆是日本公司股票，大約一半為資訊通訊或運輸業，顯示日本當地投資人主要關注成長型股票，並且以股票直接投資及共同基金為主要工具。