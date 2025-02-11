多元收益 最愛美股配美債

市場不確定因素多，國人偏愛多元收益基金，尤其是美股搭配美債的強勢資產基金。另外，美國聯準會（Fed）降息趨緩，利率在相對高檔仍將維持更長的時間，也吸引資金流向收益率較高的非投資等級債基金。

投信投顧公會統計，在2024年，即使美股等主要股市創新高，但國人居高思危，每月對於股票基金都是淨贖回，資金持續流入收益型基金。到2024年底，國人持有境外固定收益基金1.85兆元，年增23.3%；持有股債平衡型基金1.07兆元，年增21.1%；持有境外股票基金規模1.47兆元，只年增5.3%。

基金資訊觀測站統計，在國人持有最多的境外基金中，前十大清一色是收益型基金，包括純債券及股債基金，但沒有一檔股票型基金入列。到國人最愛第11名才出現股票基金的蹤影，但也是一檔配息率不錯的股票型基金，顯見國人對於配息的需求十分強烈，不論是投資國內或國外。

國人最愛的基金為安聯收益成長基金，到去年底持有金額高達7,605億元，遙遙領先其他基金或ETF。這檔基金的特色在於聚焦美元資產，美國成長股、非投資等級債及可轉換公司債各占三分之一，每月重新平衡。如果選擇美元穩定月配息級別，半年來年化配息率7.76~8.08%，很有吸引力。

聯博全球非投資等級債券基金則是國人第二喜愛的基金，國人持有3,632億元。這檔基金布局多元，除了非投資等級債之外，還布局投資等級債、公債、新興市場債、抵押擔保貸款證券等固定收益資產。基金半年來的年化配息率也有約7.1%。

國人持有第三多的基金是聯博美國收益基金，金額為2,217億元。這是去年境外基金熱銷亞軍，全年淨流入610.4億元。這檔基金持有各類美元債券，平均信用級別為A-，長期表現及收益相當穩健，因此規模也持續擴張。

國人持有第四到第十大依次為高盛新興市場債券基金、高盛投資級公司債基金、PIMCO多元收益債券基金、摩根多重收益基金、富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金、摩根環球非投資等級債券基金、鋒裕匯理新興市場債券基金。其中，PIMCO多元收益債券基金去年規模狂增270%，是去年最熱銷的境外基金。