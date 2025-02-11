多重資產 避險利器

經濟日報／ 記者何佩儒／台北報導

川普上任後，其關稅政策擾動金融市場，加上中國AI新創DeepSeek牽動市場投資情緒。群益投信表示，在基本面與獲利面仍具支撐下，無需過於擔憂，穩健型投資人不妨透過多重資產基金來應對，以跨資產、跨市場的配置來平衡投資組合波動。

群益投信表示，今年市場仍將持續聚焦於川普上任後的政策方向、聯準會降息動向、全球經濟成長概況，消息面上為金融市場增添波動。不過經濟仍維持溫和成長態勢，因此市場風險相對有限，在基本面與獲利面持穩下，風險性資產表現仍可期待，同步考量政策不確定性的影響，建議穩健型投資人可透過股債部位兼具的多重資產基金因應，以平衡單一產業投資風險，同時也掌握各產業輪動表現契機。

群益潛力收益多重資產基金經理人徐煒庠表示，今年雖然市場將面臨多波動，不過從總經、金融、企業獲利等面向觀察，整體而言是正向看待今年權益型資產表現，若能透過股、債、匯多元資產布局方式，將更有助於分散投資組合風險，掌握不同市場輪漲契機，同時也能透過收益部位獲得息收保障，以兼顧報酬和波動管理，穩健投資。產業方面，包括AI相關、金融、消費、工業等受惠需求成長或是政策利多的類股可持續留意，債市方面則可布局非投等債以提升投組收益能力。

滙豐超核心多重資產基金經理人楊博翔指出，現階段判斷中國新創AI企業的橫空出世，對AI相關企業的資本支出趨勢產生多大影響還為時過早，但性能更好的未來模型開發能夠讓相關生態系如終端用戶受惠，也能夠帶動新一代自動化和網路安全領域的蓬勃發展。因此科技軟體公司評價和股價表現，將更具吸引力。

至於美國關稅政策的影響，滙豐投信認為，目前對於AI產業的衝擊相當有限。這是由於關稅政策的影響主要針對有形商品，而AI產業鏈中的許多服務屬於無形數據導向商品，例如雲端算力租賃或AI應用服務開發，不在關稅範疇之內。即使未來川普政府調高關稅，這些服務型商品也將不受波及。

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