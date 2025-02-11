富坦公司債基金 攻守兼備

美國聯準會（Fed）1月會議按兵不動且表示不急於降息，各大機構也漸朝今年僅降息1碼的最新預估靠攏，大幅降息預期落空下，債市投資展望也紛紛轉向尋求有高債息收入的非投資等級債券。

自聯準會本波降息以來，資金便大舉進駐高評等長天期債等待降息資本利得機會，不過，美國通膨自9%高峰僅花約一年時間就快速減半，近半年來卻進展遲緩甚至有所彈升，然而聯準會貨幣政策步調卻轉緩。

投資專家認為，聯準會緩降息或不降息使利率維持於高檔，等同於將債息維持在高水平，在2024年9月至12月聯準會累計降息100個基本點至4.5%時，以彭博美國非投資等級債券指數為例，殖利率水準仍介於7%至7.5%間，截至1月底，也仍有7.2%水準，聯準會緩降息背後反映對美國經濟的信心，對非投資等級債反而是利多。

報酬率亮眼 深獲國人青睞

根據境外基金觀測站統計，截至2024年底，國人持有金額前五大的高息非投資等級債券型基金多是投資人耳熟能詳的老品牌，其中，富蘭克林坦伯頓公司債基金表現更是突出，今年來、近二年與三年分別有1.8%、29.6%與33.7%的報酬率表現，各期間領先同類型基金，波動風險也是五檔中最低。

該基金在台灣核備已有近20年，成立更已有近30年歷史，由於穩健且具吸引力的配息水準很對台灣人胃口，因此廣受青睞，使台灣投資人比重高達約七成，而於六年前暫停受理新投資人申購，讓不少粉絲扼腕，此次重新開放國人申購，突出的績效表現再度締造叫好又叫座的成績。

此外，富蘭克林坦伯頓公司債基金也推出美元穩定月配級別，配息率9.5%，以及日幣避險級別，提供投資人更多元的現金流與幣別配置選擇。

抗震能力佳 適合長線布局

川普2.0貿易戰正式開打，讓投資人心情七上八下，畢竟2018年貿易戰影響仍歷歷在目，最嚴峻時期，美股波段下跌高達二成，不過，美國非投資等級債券在高債息的緩衝下，同期間跌幅不到5%，且累計川普第一任期內（截至2019年底，2020年初受疫情衝擊之影響不計入）美國非投資級債仍有近二成漲幅，展現強韌的下檔保護與上檔獲利能力。

在各類債市中，非投資等級債最受惠強勁的經濟成長表現，根據專家統計近30年資料分析，當美國經濟成長高於2.5%時，非投資級債平均年化報酬率有高達7%，遠高於投資級債的4.5%。此外，非投資等級債也因為存續期較短，而幾乎不受利率波動的影響。截至1月底，美國非投資等級債殖利率仍高達約7.2%，不僅深具吸引力，也可做為市場意外波動時的下檔緩衝，因此也適合於長期投資規劃。

資深經理人 協助層層把關

台灣投資人對高息型產品趨之若鶩，卻往往忽略應同時考量長期績效的穩定性與波動風險。事實上，一檔基金長期穩健表現的背後，是結合研究分析團隊紮實的選債能力與經理團隊的投資組合建置能力所成就。

富坦公司債基金由富坦固定收益團隊資深副總裁葛倫‧華勒（Glenn Voyles）領軍，擔任首席基金經理人，其具有30年產業深厚經驗，且四位經理人都具備特許金融分析師（CFA）證照，該團隊非常強調精選持債，在多達近2,000檔標的的廣泛市場中層層把關，僅挑選約300檔債券，並以持有三至五年為目標。

操作策略穩 避免違約風險

根據晨星資料，截至2024年12月底，富蘭克林坦伯頓公司債基金周轉率為37.51%，低於同類型多介於40%~60%的水準，幫投資人省下頻繁交易的成本。

除此之外，站在投資人最大利益角度，葛倫‧華勒秉持謹慎且避免意外的操作策略，因為深知非投資等級債券市場最大的風險就是違約，因此寧可早也不要晚，遠離過度競爭與趨勢下滑的產業，例如電信業與零售業。

著重三產業 搭政策順風車

富坦公司債基金側重於景氣循環的金融、能源與工業等產業，正好搭上川普的美國優先刺激經濟政策，其中，金融與能源又特別受惠於監管鬆綁與併購機會，併購往往能帶動潛在的信評提升，對債券表現是一大激勵。而工業也將受惠於製造業回流下的各種設備及運輸等需求。

選擇好標的 檢視團隊實力

相信不論是哪一類型的投資人都希望投資能穩健獲利，因此選擇標的時除了配息與報酬率，不妨多拉長時間檢視基金的長期表現穩定度，並多了解投資團隊的操作邏輯與實力，將有助於挑選更適合的標的，也能在面臨市場震盪時臨危不亂，避免追高殺低。