美非投等債 有利可圖

隨著市場預期美國經濟將穩健增長，非投資等級債市只要發債企業體質佳，違約率將持續走降，J.P. Morgan預估2025年美國非投資等級債市違約率將續降至1.25%，遠低於長期均值的3.37%。

關鍵經濟數據疲弱促使收益率下跌，推動非投資級債券市場的走勢，據Lipper統計全球型非投資等級債券基金（新臺幣級別）報酬表現，近一年來（截至2月7日）包含鋒裕匯理全球非投資等級債券、鋒裕匯理美國非投資等級債券、復華美元非投資等級債券指數、景順全球優選短期非投資等級債券基金漲幅超過一成。

國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金經理人王心怡表示，市場看到良好的收益率和近期穩健的表現，對非投資等級債需求強勁，幾乎沒有疲軟的跡象。

根據Lipper統計，非投資等級債基金1月流入資金為15億美元，為過去九個月中第八次報告資金流入，顯示出市場對高殖利率商品的青睞。另非投資等級債目前整體市場約50%為BB等級，而在評級變化上，1月有19億美元的rising stars產生，相較於5億美元的墮落天使，反映發債企業體質持續改善。

提醒投資人，在非投等債在布局上建議優先選擇有納入「優先償債權」及「擔保品」概念的債種，在受償順位優先並具有擔保品下，如遇市場重大變化，將最先獲得保障。

群益全球優先順位非投資等級債券基金經理人徐建華表示，非投資級債的信用利差近期走勢平穩，顯示違約風險維持低位，貨幣政策方面，現階段市場預估年底前Fed仍有再降息2碼的可能，對債市影響中性偏多，其中非投資等級債因獲利與槓桿維持穩健、信用風險偏低，可望持續吸引資金配置，產業方面，看好必需性消費、銀行與基礎工業之相關非投等債表現。