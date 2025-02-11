台系鏈獲利看俏 買點到

經濟日報／ 記者崔馨方／台北報導

台股近期受DeepSeek消息及川普關稅戰表現震盪。據彭博估2025年台股科技企業獲利處上升趨勢，法人表示，觀察近三年歷經多次金融事件，短線震盪反而是加碼長線布局台股科技基金的機會。

截至2025年1月底，據投信投顧公會資料顯示，近三年歷經俄烏戰爭及美總統大選使市場波動，台股科技業挾其高營運成長，買入並長期持有表現佳，觀察國內科技股票基金表現前十強年度近一年、三年績效平均分別達22%、70%。

此外，根據CMoney統計至10日，觀察全數33檔台股科技型基金中，野村e科技、野村高科技、永豐領航科技、台新2000高科技、群益創新科技、安聯台灣科技、富蘭克林華美台股傘型基金之高科技、滙豐龍騰電子、景順台灣科技、第一金電子，近一周績效皆達3%以上，優於大盤的2.4%。

野村投信表示，長遠來看，DeepSeek來勢洶洶，有望加速全球AI技術的普及與應用，成為AI迭代的重要驅動力，雖電子科技相關類股近期受DeepSeek事件壓抑，但在AI發展趨勢不變情況下，投資人正好透過此時機，分批或定期定額布局，參與AI長線趨勢向上的多頭行情。

安聯投信台股團隊表示，北美雲端巨頭持續加碼資本支出，AI應用可望加速普及。此外，DeepSeek降低推理成本，使企業更容易開發和使用AI技術，推動AI涉入更多實際應用，有利於AI軟體、服務及邊緣AI加速普及，包括PC、筆電、手機等，台股供應鏈可望受惠，建議現階段定期定額台股基金投資人，可持續累積部位，長線投資者亦藉此良機分批布局累積未來收穫機會。

台中銀台股基金研究團隊分析，投資選股上，聚焦在幾個主題產業例如低軌衛星、機器人及遊戲股王，機器人概念股首重具備關鍵零組件生產能力，且有完整解決方案的公司。

此外，低軌衛星商機看好有川普政策支持的SPACE X後續將持續發射衛星，台廠供應鏈將受惠於相關產品訂單攀升。

而對於台灣遊戲股，看好進軍歐洲市場持續擴大取得授權，且產品擴散效應仍未見頂，故營運成功模式可望繼續複製。

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