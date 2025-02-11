全球科技基金 走出「D潮」

DeepSeek問世引起亂流，但全球科技基金走出「D」潮，2月以來重掌多頭，投信法人表示，DeepSeek加速AI普及化及邊緣運算等應用發展，AI相關科技產業中長線成長動能仍可期，若遇回檔修正，可透過多元布局的科技主題基金掌握趨勢財。

輝達等引領AI發展趨勢的龍頭科技股因DeepSeek竄起遭遇亂流，使費半指數上個月一度跌破所有均線，導致科技基金也轉為賣超，但隨逢低買盤進場，2月以來費半指數逐步收復失土，重回季線、半年線、年線之上，並帶動以科技股為布局主軸的全球股票型基金近一周績效，躍居類型前茅。

包括野村全球正向效應成長、復華全球物聯網科技、日盛全球關鍵半導體、群益智慧聯網電動車等基金近一周漲幅逾3%相對突出，此外，統一全球新科技、統一全球智聯網 AIoT、凱基未來移動、路博邁5G股票、PGIM保德信全球新供應鏈等基金同期間績效表現也優於類型平均漲幅0.5%。

復華全球物聯網科技基金經理人黃俊瑞表示，因DeepSeek及川普關稅等不確定性影響，加以AI版圖出現變化，預估資金從先前被擁擠交易簇擁的半導體類股轉向軟體類股的趨勢將延續，並加速AI軟體應用發展，有利帶動邊緣（Edge）AI端的PC及手機換機潮，讓整體科技產業復甦更為全面，也同步提供不同次產業投資機會，因此基金將以多元主題方式布局，因應新科技應用趨勢變化。

日盛全球關鍵半導體基金研究團隊指出，市場預估DeepSeek成本未計入預訓練時使用上萬套H100進行試驗和試誤的算力成本，高階算力與半導體先進製程長期重要性並未降低，再觀察全球前四大CSP廠2025年2月最新財測同步上修全年資本支出，可見當前針對硬體投資趨勢不變，短線硬體股修正是信心面評價、而非實質基本面所致。

事實上，AI持續發展下最終仍必須仰賴先進半導體技術。而綜觀整體科技股投資價值，設備類股的投資評價具向上增值空間，而軟體與IT服務類股最具成長潛力。