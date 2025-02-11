元宵節後盤勢 法人看好

金蛇年第一周（2月3-7日）台股表現先蹲後跳，第一周周線收在23,478.27點，周跌47.14點。群益投信指出，大盤在經過第一周的震盪洗禮後，接下來就是面臨元宵節（2月12日）節慶變盤關鍵。

根據統計，過去15年台股在元宵後多能走出上漲格局，以短線來看，後一周、後兩周上漲機率都高達八成，均漲幅也逼近2％，節後可望還有表現空間。法人表示，投資人不妨以台股基金來作為投資工具。

群益馬拉松基金經理人陳沅易表示，台股企業獲利仍在上升趨勢，今（2025）年預估增長29%，預料短期波動難免，選股將是重點，長多格局仍可期，指數修正可把握中長線逢低布局投資契機。看好類股光通訊、Edge AI、軟體、機器人及ASIC族群；非電部分，重心可以生技、鋼鐵等區塊為主。

野村投信國內股票投資部主管姚郁如表示，長期而言，野村台股團隊仍持續看好AI需求，AI的普及速度將在競爭壓力下加快，也將帶動AI產業上中下游、整體產業產值的提升，台灣相關的 AI供應鏈將持續受惠。短期而言，姚郁如表示，由於CSP廠仍在持續增加資本支出，對ODM/EMS等公司而言，預估今年獲利應不會受到太大影響，但也要留意目前市場情緒較為負面，即便基本面不變，短期內仍有評價修正的風險。

群益葛來美基金經理人柯鴻旼表示，今年企業普遍釋出對後市樂觀氛圍，加上AI議題持續發酵，大盤呈現多頭趨勢往上。2024年台灣外銷訂單擺脫2023年負增長，轉為正成長，內需消費也維持穩健，整體景氣健康；市場預期2025年企業獲利可望延續雙位數增長水準，儘管川普上任後，提出的貿易政策與言論或可為市場帶來波動，不過，在AI發展趨勢未變之下，仍不改台灣電子產業供應鏈可望持續受惠於半導體/ODM供應鏈完整及轉單效益擴大，對於台股中長期表現仍正向看待。