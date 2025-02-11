台股平衡基金 抗亂流

川普關稅政策推升全球金融市場震盪加劇，台股也難逃大漲大跌態勢，大盤目前高檔震盪投資難度高、風險機會並存，投信法人建議，投資人現階段可以台股平衡基金因應市場的波動。觀察近一月18檔台股平衡基金績效表現，有六檔打敗大盤。

群益投信表示，台股平衡基金的優勢就是不管市場如何動盪，整體投資策略只要看對趨勢、因應金融市場變動適當調整股債比例，不僅降低投資組合波動度，也能掌握市場走升的投資契機，有助投資組合效益，台股平衡基金在大盤波動下若布局靈活，可望受到較小的牽動，在大盤上漲趨勢的績效也表現出色，是進可攻、退可守的投資工具。

群益平衡王基金經理人陳沅易表示，展望2025年全球景氣可望在Fed降息，以及中國刺激政策擴大等利多推升維持樂觀，看好台灣電子業前景。川普關稅議題、俄烏戰爭及中美競爭角力加劇等因素，皆可能使得全球股市再次大震盪。即使如此，不改台灣電子產業供應鏈可望持續受惠於半導體、ODM供應鏈完整及轉單效益擴大。此外，當前製造業整體庫存水位健康，有助廠商主動回補庫存、擴大生產，帶動出口與投資動能增強，預期2025年台灣GDP將呈現逐季走升，有利台股行情表現。

台新高股息平衡基金經理人劉宇衡表示，以往美元與科技股走勢互相依存，在美元強勢下，美國優先及美國製造將拉升大型科技公司的投資量能。雖關稅風險存在，但整體來說，川普政策對台灣利大於弊。惟短線由於政策不確定性提高，震盪恐將加大，高息股平衡型基金在股債彈性配置、高股息類股下檔保護優勢下，可望成為資金避風港。

劉宇衡分析，在產業上，AI仍是主旋律，更多公司將AI導入產品分析及行銷之中，如網路銷售觸及率提高、化妝品公司臨櫃客戶分析等，在營收擴增下，可望帶動更廣泛產業產值成長循環，包括手機及PC等換機潮將發動循環往上，有利中長線台股表現。

劉宇衡表示，Fed在1月底的FOMC會議表示各項經濟數據顯示美國就業市場具有韌性，美國經濟強韌持續扮演擴張領頭羊，川普改革有魄力且直接，美債殖利率升至2024以來高點，美元持續走強。操作上，以長期配息穩定為主要核心持股方向。