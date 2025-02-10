大陸股市1月以來表現先下後上，近一個月A股相關基金績效表現不俗。展望後市，法人指出，隨著全國兩會臨近，市場將再度聚焦中國國內政策推出，可留意領漲行業及A股基金操作機會。

根據CMoney統計至7日，觀察A股基金中，近一個月以來包括：日盛中國戰略A股、兆豐中國內需A股、華南永昌中國A股、摩根中國A股、柏瑞中國A股量化精選、匯豐中國A股匯聚、瀚亞中國A股、聯博中國A股基金，績效達3%以上，表現亮眼。

日盛中國戰略A股研究團隊指出，由於大陸市場已進入春季躁動窗口，市場資金通常會集中在接下來可能的政策受惠產業與主題投資方向。整體而言，目前市場對於2025年GDP目標與赤字率目標預期偏向積極，GDP目標可能維持在5%、赤字率目標由3%提升至接近4%左右，由此推算政策力道也會偏強，中期而言對陸股維持偏正向看法。

DeepSeek崛起強化科技股信心重估，且中國政府加大力度推動各類中長期資金入市，加上3月4日、5日「全國兩會」召開之前，政策題材面偏多，均有助吸引資金持續回流A股；惟礙於川普再次升級關稅戰，且美中相互加徵關稅，彼此關係不確定性偏高，建議採分批布局，分散不確定因子干擾。