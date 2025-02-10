野村全天候債券 攻守皆宜

美國總統川普的移民與關稅政策相繼推出，對於美國經濟與通膨影響仍待觀察，美股中長線雖持續看好但波動也增加，布局債券降低風險顯得更加重要。

野村投信表示，經驗顯示投資等級債券波動度明顯偏低，最適合納入投資組合，短期內美債殖利率將持續區間整理，長期則可受惠於利率緩降走勢，投資人可選擇債種多元配置且可依據環境靈活調整的全天候債券策略，掌握債市投資契機。

野村全天候環球債券基金經理人林詩孟表示，統計過去20年，投資等級的浮動利率債與固定利率企業債的年化波動度均明顯低於非投資級債、可轉債及美國股票指數。利率敏感度極低的浮動利率債，長期年化波動度僅約2%，固定利率投資級債如果排除升息期間的年化波動度更可低至6%以下。

如果投資組合以浮動利率與固定利率投資級債為主軸，並在不同貨幣政策環境適當轉換標的，將有助降低整體投資組合長期波動風險，就能打造適合長期持有全天候債券策略的基石。

全天候債券策略設計初衷是要在各種經濟循環追求債券的投資機會，在升息環境可以高比重配置在浮動利率債，藉以抵禦利率風險。全天候債券策略投資標的以投資等級債券為主，比重至少70%，除了浮動利率債外，還會依市場狀況配置次順位的金融債與混合資本債，這些債券分別由金融與非金融的大型優質企業發行，絕大多數發行人具有投資等級信用評等，但因為次順位債的償債順位低於主順位債，所以次順位債券會提供較高票息，且信用利差也會較大，因此有較大收斂空間。

林詩孟指出，短期內美債殖利率將處於高檔震盪，6月可望見到今年第一次降息，浮動利率債券預估配置約35%。非投資等級債券因美國經濟相當強韌，違約率可維持在相對低檔，非投資等級債券具有較高的殖利率收益及較大的信用利差，受利率波動影響相對較低，預估配置約15%。