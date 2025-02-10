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富邦旗艦50 聚焦強勢股

經濟日報／ 王奐敏
台灣旗艦動能50指數vs.台灣加權指數
台灣旗艦動能50指數vs.台灣加權指數

2025肯定是市場波動相當劇烈的一年，投資人需要重新思考投資策略來迎戰。市場上出現最新一代的市值型，把台股中最有效的動能因子加入篩選邏輯，在這個高檔震盪的行情下，動能因子不只能在市場上漲時，選到強者恆強的公司，最重要的是，即使市場下跌反彈時，動能因子篩選出來的公司也具有更快速的恢復力。

簡而言之，動能因子的特色就是漲時重勢，強者恆強、順勢而為，緩漲急跌時，復原能力強。

近期國際股市受川普關稅政策影響，盤勢轉趨震盪，投資人情緒難免隨關稅新聞起伏，不過股市短線上雖然會因相關訊息有所波動，然而政策不確定性終有落地的一天，長線上仍回歸經濟基本面及企業獲利表現。

富邦旗艦50（009802）ETF擬任經理人林威宇分析，動能簡單來說，就是標的持續維持相同方向的趨勢，表現好的股票可能會持續上漲，表現差的股票可能會持續走弱，類似於強者恆強的概念。

近五年台股主要行情發生在第2季及第4季，平均績效表現分別為7.2%、8.9%，也就是說，第一波上漲動能較有可能發生在第2季，第1季因市場仍靜待年度投資主軸，因此方向並不明顯；以今年為例，川普關稅政策一旦明朗化，加上輝達GTC大會將在3月中下旬回歸聖荷西，台股在第2季仍可能有不錯表現。

009802追蹤台灣旗艦動能50指數，主要聚焦在具有上漲動能的大型股，指數成分股皆為台灣市值前200大公司，而每年3月及9月定審換股的設計，核心精神也是為了抓住第2季及第4季的主要波段行情，並透過動能因子強化指數效益。

投資人如果不想錯過2025年第一波上漲能量，甚至可能超越大盤的期望報酬，可透過009802，直接用股價動能策略切入，抓取2月川普上台後的強勢股，強中選強、優中選優，3月時根據統計結果買入強勢股，坐看風雲變化，把握2025年的輪動行情。

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