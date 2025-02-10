市場降息預期收斂，投資人對債券ETF存有疑慮，使得集保中心公布的最新一周債券ETF受益人減少約1.8萬人，整體人數來到209.5萬人，為今年以來首周呈現減少。其中，存續期間較短的非投等債相對受投資人青睬。

其中，群益優選非投等債（00953B）周增加1,693人最多，凱基美國非投等債周增263人居次。

根據統計，00953B配息金額維持新高，加上次次填息，高息率吸引買盤，近一周成交均量6.4萬張，居債券ETF成交量第三大，顯示出投資人仍青睞高息率的債券ETF。

群益優選非投等債ETF經理人李忠泰表示，降息預期雖有所收斂，但面對全球政經不確定性尚存下，市場避險需求仍存在，因此資產品質佳，並且能提供收益的債券ETF，持續吸引訴求穩健配置的資金流入。

非投等債存續期間短，受利率影響程度低，且當前經濟展望依舊穩健，有利於非投等企業基本面持堅，進一步降低其風險，更顯示非投等債高債息與低存續期的優勢。

後市來看，在殖利率仍具吸引力下，穩健資金仍有望持續流入債市，而市場也偏好鎖高利率的券種。

富蘭克林證券投顧認為，儘管美國聯準會此波已降息100個基本點至4.5%，以彭博美國非投資等級債券指數為例，截至1月底也仍有7.2%的水準，仍具吸引力。

富蘭克林坦伯頓公司債基金經理人葛倫華勒表示，預期2025年美國非投資等級債仍可提供合理回報，主要將由息收所驅動，預期美國經濟成長將達2.5%左右，企業基本面良好，將使違約率維持於低檔，利差則可望處於區間震盪。

葛倫華勒分析，目前BB級債（非投資級）相較於BBB級債（投資級）利差處低檔，意謂投資人並不需要犧牲過多殖利率收益，便可提升品質至投資級，在此時是具效益的策略。