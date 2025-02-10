DeepSeek帶旺 陸港股吃香

近周市場受到地緣政治風險議題、關稅戰再次升級、美國通膨升溫疑慮等影響，主要市場表現分歧，中國DeepSeek爆紅引發相關概念股大漲同時提振市場情緒，推動中港股市同步走強，其中，ETF周漲幅前十強中高達六檔是投資陸港股ETF。

根據CMoney統計至2月10日，281檔ETF平均周漲幅為1.08%，其中，槓桿型的陸港股ETF漲逾一成，依序為富邦恒生國企正2的17.1%、中信中國50正2的15.3%、復華香港正2的13.9%，其餘原型的陸港股ETF如富邦恒生國企、中信中國50、台新MSCI中國等，周漲幅在7.3%至9.1%間。

前十強中也見到兩檔商品ETF，受惠於美元回落提振金屬價格走勢、關稅議題紛擾引發的避險需求持續推升金價走揚創新高價位，期元大S&P黃金正2周漲6.3%；在電力、基礎設施建設等需求推動下，期街口道瓊銅近周漲幅也來到9.09%。

兩檔日股ETF也呈現反彈，同樣追蹤NYSE FactSet日本半導體指數的雙胞胎-中信日本半導體及台新日本半導體周漲幅超過6%，據國際半導體產業協會（SEMI）預測，至2030年前，AI半導體市場將維持24%的年複合成長率，驅動半導體產業正向發展。

中信中國50經理人陳雯卿表示，中國新創公司DeepSeek發布開源AI模型，阿里巴巴日前也發布新版通義千問Qwen2.5-Max人工智能模型，凸顯中國雖難以取得大量高階AI晶片，仍在有限資源下發展媲美美國大型科技公司的AI模型，尤其目前美股中AI相關科技股的估值已相當高，但陸港科技股尚在五年均值左右，因此DeepSeek的發展，有利於陸港股中科技股重新評價。