美歐亞股票型 資金挺

通膨疑慮加深拖累美股震盪走跌。過去一周，整體股票型ETF獲111.2億美元資金淨流入，美國、歐洲、亞洲分別獲66.6億、8.8億、1.2億美元資金淨流入，但日本、中國、拉美小幅資金流出，規模介於0.5至0.8億美元。

川普關稅政策帶來市場亂流，此外，密西根大學調查顯示，2月消費者預期未來一年通膨為4.3%，創2023年11月以來新高。

富蘭克林證券投顧表示，面對川普關稅政策，美國通膨存在巨大不確定性，可能使聯準會放慢降息腳步，投資人應保持「停看聽」基調，但當前美國經濟持穩，仍有助支撐美股企業獲利，根據Factset數據，2025年S&P500指數企業獲利預計將成長13%。

其中，科技股將成長21.8%，儘管近期DeepSeek的低成本AI模型對科技股帶來巨震，但創新的AI開發流程將嘉惠積極布局AI的公司，建議投資人掌握「美國優先、防禦波動、多元分散」策略，建構金蛇年投資組合。

在核心配置上，預期2025年聯準會將放慢降息速度但不至於改變方向，隨債券殖利率墊高增添投資吸引力，建議以美國平衡型及複合債券型基金為核心。

在股市上，美國經濟及企業獲利持穩，美股漲勢有望從科技七雄擴大至其他股票及產業，看好創新科技、美國小型股、公用事業、基礎建設產業。

美盛銳思美國小型公司機會基金經理人吉姆·斯托菲爾認為，儘管關於關稅、放鬆監管和實際政策實施細節仍有待觀察，但對經濟的健康狀況和通膨的持續下降保持樂觀，對科技和工業股保持建設性態度。

群益優化收益成長多重資產基金經理人蔡詠裕指出，短期在關稅議題干擾下，市場波動難免但風險應可控，加上美國基本面持穩，有望抵禦漸進式關稅戰，加上美股產業投資亮點多，美股多頭趨勢有望延續。

題材方面，AI應用加速落地，由先前的AI基礎設施需求拓展至軟體面應用需求有望增長，而新消費題材如減肥藥、微創醫材等獲利動能佳，可望迎來評價面修復契機，且醫療保健題材受到關稅影響的程度也相對低，相關類股可持續留意。