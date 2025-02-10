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基富通：三字策略掌握小龍年投資節奏 個人財富持續穩健增值

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
「定、風、波」掌握小龍年投資節奏。（資料來源：基富通，2025/2）
「定、風、波」掌握小龍年投資節奏。（資料來源：基富通，2025/2）

美國總統川普宣布加徵關稅、美中AI人工智慧大戰升溫，攪亂股市一池春水。面對「蛇」舞足蹈的金融市場，投資人該如何趨吉避凶，及迎接新年度的投資商機？基富通建議，採取「定、風、波」三大策略，掌握小龍年的投資節奏，讓個人財富持續穩健增值。

雖然受到關稅戰與科技戰衝擊，小龍年新春開紅盤走勢顛簸，呼應傳統上蛇的變化象徵，但蛇也代表著冷靜、智慧與財富，因此想要在新年度裡克服市場的種種挑戰，進而把握獲利的機會，既要嚴守個人的投資紀律，還要保持一定的靈活應變能力。

基富通總經理王浩宇表示，不妨採取「定、風、波」的投資策略，因應「蛇」舞足蹈的金融市場。「定」代表定期定額，紀律投資不中斷；「風」指的是挑選投資標的時，應先衡量個人的風險承受度；「波」則是指在市場波動中，把握低檔加碼的機會。

定期定額是許多基金投資人常用的理財方式，因為可以根據個人的收入、財務狀況，每月固定投入一定的金額，非常適合小資族、上班族。而且無論市場走勢如何，定期定額能避免因短期波動而影響投資決策，並有助於分散市場的波動風險，及藉由時間創造長期複利效果，達到累積財富的目標。

不過，在挑選投資標的時，投資人應該根據個人的風險承受能力，選擇不同類型的基金。若是偏好穩健回報，可選擇平衡型基金、全球型或成熟國家的股票型基金；保守型投資人可選擇投資級債券基金；對於風險承受能力較高的投資人，可考慮單一新興市場或科技產業的股票型基金。

如果手上的資金足夠，定期定額可再搭配逢低加碼策略，例如基富通平台的「好享加－低檔智動投」功能，當市場短期修正幅度達設定條件時，自動增加投資金額，獲得更多的基金單位數，在市場回升時將享有更大的回報，不用隨時緊盯盤面變化，便能放大定期定額的成效。

定期定額

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