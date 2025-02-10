信用債穩健 資金避風港

美股近半月震盪劇烈，惟信用債未受股票波動影響，所有債種均呈上漲。投信法人表示，儘管市場對人工智慧（AI）主題感到疑慮，但不致成為信用債市風險情緒的直接驅動因素，有望成為股市震盪期間的避風港。

各信用債種今年來表現穩健，進一步觀察年初至2月6日的統計，多數債種也都有1%以上的報酬，非投資等級債表現最佳，全球與新興非投資等級債指數上漲1.4%，美國非投資等級債也有1.3%的表現。

瀚亞投信固定收益部主管周曉蘭表示，考量目前的利率變動與美國經濟擴張更持久的預期相符，有利於信貸市場表現，預計未來12個月各國央行仍以降息為主要方向，緩降息周期較經濟衰退下的大幅降息，對信用債更加有利。

周曉蘭說，2025年持續看好信用債表現，投資等級債因企業資產負債表持續改善，基本面獲得支撐，即便利差偏緊，以目前5%以上殖利率絕對水準還是將持續吸引長投資金進場；非投資等級債則是在企業基本面具韌性且預期違約率仍可控的基本情境下，有望延續2024年好表現。

台新美A公司債20+ETF（00942B）研究團隊表示，美國總統川普宣布對中國商品加徵10%的關稅，並於2月4日生效，股市波動性加大，此外，全球股市經過2024年的大漲普遍處於高檔位階，引發資金轉往高評級的債券ETF避險。

近日全球股市重挫之際，投等債ETF相對抗跌。展望後市，由於經濟仍具不確定性且下行風險偏高，投資級債券發行人信用體質有獲利支撐，信用狀況穩定。