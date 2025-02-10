美國總統川普動作頻頻，市場不確定因素增多。資金流向顯示，2月首周，股票基金出現12月中旬以來首度淨流出，高股息基金及ESG基金失血尤其嚴重，反觀債券及貨幣市場基金受惠，吸引大量資金進駐。

EPFR統計，到2月5日為止的一周，債券及貨幣市場基金合計吸金633億美元。其中，非投資等級債基金單周進帳逾20億美元，已是今年來第四次。新興市場債基金則連兩周淨流入，以新興市場當地貨幣債基金最受歡迎。美國今年財政赤字可能接近2兆美元，投資人提高對於風險債券的興趣。

市場瀰漫不確定氣氛，資金流向避險及另類資產。資安基金吸金為52周新高，黃金及白金基金持續吸金，抗通膨債券基金吸金金額為10月下旬以來新高，巨災債券基金則連續九周吸金。

在股票基金方面，雖然美股基金及日股基金仍有淨流入，但全球股票、加拿大及歐股基金都是淨流出，因此整體成熟股票基金為淨流出，反映投資人靜待川普關稅政策更明確。

日股基金淨流入金額達14周新高，其中槓桿基金吸金金額占近三分之二。歐股基金則已連續失血18周，但主要歐股最近測試歷史新高，主要是因為歐洲經濟疲弱，有利歐洲央行（ECB）降息。

川普政策也影響到新興市場基金。投資人仍相信人工智慧（AI）的長線題材，帶動台股基金最近一周吸金11億美元。不過，中國大陸房市再度受關切，陸股基金出現今年來第三次單周淨贖回。印度基金則連續失血五周，過去16周有13周為淨流出。

在11類產業基金中，以金融、工業及電信基金最吸金，與去年此時遭到拋售形成強烈對比。其中，金融股基金在過去18周已吸金15周，投資人逢低布局鎖定加拿大大型銀行及美國區域銀行的基金。