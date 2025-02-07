配置投資級商品 穩穩賺

年終獎金及紅包如何入市發揮投資理財最大化？法人認為，有現金流需求的投資人，則可考慮配置具有穩定票息的投資級公司債ETF，透過固定收益資產來領取零用錢或退休金。

市面上受益人較多的投資等級債ETF有群益ESG投等債20+、元大投資級公司債、國泰投資級公司債、中信高評級公司債、富邦全球投等債等等，配息頻率有月月配也有季季配，投資人可視自身的領息需求情況來做選擇。

國泰投信表示，在聯準會利率「higher for longer」的情況下，想賺取資本利得可能還要耐心等等，現階段可透過殖利率較高的債券ETF-如國泰投資級公司債來進行配置，目前該ETF的平均到期殖利率約6.15%，成分債分散且穩定，相較公債而言有較高收益率，價格具投資潛力。

元大投信表示，債息是發行機構約定支付之利息，在不違約前提下，會影響殖利率的變數在於持有成本，因此在債券價格相對較低時買進，對於領息規劃顯著有利。據彭博資訊截至2月3日，美國十年期公債殖利率約4.6%，長天期投資等級債殖利率更來到5%至6%水準，相對台股大盤殖利率具有配置吸引力，加上目前基準利率再走升風險已大幅降低，債券重拾避險收益功能，建議投資人可在把握債券相對高殖利率機會適時進場。

富邦投信指出，1月FOMC票委全部支持維持利率不變，將利率區間保持在4.25~4.50%，聯準會主席鮑爾重申不急於降息，但指出政策立場仍具顯著限制性，使市場減少3月降息押注，但對全年降息2碼預期出現升溫。現階段對固定收益投資人而言殖利率仍在相對高檔，建議長期投資人持續持有富邦全球投等債。

元大投信提醒，未來美國是否連續降息及基準利率目標位置，仍受通膨增速、就業等經濟數據牽動，各債種均受利率風險影響。