基金特蒐／美短債基金 攻守兼備

市場波動之際，美短債策略仍有望發揮效益，提供合理收益、同時穩定核心投資組合表現。（路透）

在美債殖利率高波動下，美國短年期非投資等級債券策略核心策略以爭收益、控風險為主，而且聚焦存續期1-3年、B-BB級債券的美國非投資等級債券，在市場波動之際，美短債策略仍有望發揮效益，提供合理收益、同時穩定核心投資組合表現。

川普政策落地，市場擔憂貿易戰、通膨增溫等，風險性資產波動增大。股票市場來到相對高位，投資人風險意識提高。儘管情勢仍處變動中，隨著墨西哥、加拿大與美國達成關稅協議，將實施時間延後一個月，美國市場現階段表現回穩。

安聯美國短年期非投資等級債券基金經理人謝佳伶表示，評估目前市場最大風險仍為川普的關稅政策可能帶來的通膨壓力及經濟成長放緩。在極端情況下，今年下半年美國GDP可能受到0.4-0.8%的衝擊，可能壓抑風險性資產表現。

謝佳伶認為，美國非投資級債受到關稅影響相對較低，主要原因為美國非投資級債發債企業主要為本土企業。再者，川普政策聚焦在MAGA（Make America Great Again），有利能源、工業等產業。放寬監管、併購機會也有利非投資級債價格上漲及違約率降低。

展望2025年，預期美國經濟仍將持續成長，市場正面因子包含企業獲利持續成長、聯準會持續降息循環、通膨及勞動市場正常化、川普政策有利美國經濟、消費力道仍舊穩健、財政支出持續、AI長期趨勢等。負面因子則為上述利多大多已被市場預期，一旦不如預期市場有修正風險，其他還包括關稅帶來的不確定性，移民政策趨嚴、地緣政治風險、勞動市場是否轉弱、製造業是否持續轉弱，美國以外的經濟體偏弱等，顯示市場波動可能加大。

展望美國非投資級債市場，謝佳伶表示，2025年預估報酬率仍可望達到高個位數，報酬／風險比有望優於股票市場。就經濟面而言，美國經濟體表現較其他經濟體佳，違約率在企業基本面支持下可望維持相對低點。就價值面而言，7-8%的殖利率深具吸引力，加上短率仍有下降空間，若遇市場大幅震盪，利差擴大，仍可望提供正報酬。

在布局策略上，謝佳伶表示，現階段仍持續聚焦在資產密集型、如管線與飛機租賃，以及金融服務、如房貸服務業務受惠利率上升、提前償還金額低。能源部位，包含煉油商、能源行銷商及天然氣供應商，預期有望受惠於美國能源自主以及監管放鬆。飛機租賃部位可望受惠於飛機生產瓶頸、更高燃油效率飛機及新型飛機需求增長，以及持續增加的旅遊需求。仍看好移動性主題如航空運輸，私人及商務旅遊量仍大。

不論從聯準會升息所帶來的投資機會，還是面對聯準會步調與市場預期的落差，總體經濟前景的變數，都將加大債市波動度，因此在穩健追求升息尾聲的投資機會，美短債策略有望提供相對穩健收益、控制波動風險。