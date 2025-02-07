兆豐投信：AI 革新引發供應鏈重組 關稅政策添變數

近期全球科技產業面臨多重挑戰與變革，從人工智慧技術的突破到國際貿易政策的調整，都為產業帶來深遠影響。在市場變動中，兆豐全球基金及兆豐全球元宇宙科技基金短中長線成長穩健，過去一年績效表現逾三成，展現科技投資的強勁潛力。

據業界消息，DeepSeek推出的AI模型在效能表現與成本效益上展現驚人實力，開發成本每百萬tokens（符元）輸出費用僅人民幣16元，相較於市場領導者OpenAI最新推理模型要價一半還低，價格優勢明顯，定價策略引發市場對於高端AI晶片需求的重新思考，進而影響半導體產業的投資方向。

受此影響，美國雲服務供應商（CSP）正加速調整策略，將資本支出重心轉向自主ASIC研發。兆豐投信指出，此轉變可能為台灣IC設計產業帶來新機遇，預期相關廠商將受惠於此波轉單效應。

同時，國際貿易政策的變化為產業增添新的不確定性。美國政府近期宣布對加拿大、墨西哥徵收25%關稅，能源產品課徵10%關稅，並對中國加徵10%關稅。值得注意的是，政府同時考慮對台灣晶片產品課徵關稅，此舉引發產業高度關注。

兆豐投信研究團隊表示，這波關稅政策對在北美設廠的企業影響最為直接，然而，由於主要科技企業多年來已建立全球化的生產布局，預期關稅帶來的衝擊將屬短期現象，企業可望通過產能調配與供應鏈重組來因應挑戰。

展望未來，全球科技產業正面臨結構性轉變，一方面是AI技術突破帶來的產業重塑，另一方面則是地緣政治因素導致的供應鏈重組，產業界普遍認為，企業需要在技術創新與營運韌性之間取得平衡，方能在新局面中保持競爭優勢。