快訊

為錢起殺機？分屍案凶嫌控張婦偷百萬勞力士典當 三角關係曝光

DeepSeek震撼彈 想像題材有多大？分析師曝這些族群可以買

兆豐投信：AI 革新引發供應鏈重組 關稅政策添變數

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

近期全球科技產業面臨多重挑戰與變革，從人工智慧技術的突破到國際貿易政策的調整，都為產業帶來深遠影響。在市場變動中，兆豐全球基金及兆豐全球元宇宙科技基金短中長線成長穩健，過去一年績效表現逾三成，展現科技投資的強勁潛力。

據業界消息，DeepSeek推出的AI模型在效能表現與成本效益上展現驚人實力，開發成本每百萬tokens（符元）輸出費用僅人民幣16元，相較於市場領導者OpenAI最新推理模型要價一半還低，價格優勢明顯，定價策略引發市場對於高端AI晶片需求的重新思考，進而影響半導體產業的投資方向。

受此影響，美國雲服務供應商（CSP）正加速調整策略，將資本支出重心轉向自主ASIC研發。兆豐投信指出，此轉變可能為台灣IC設計產業帶來新機遇，預期相關廠商將受惠於此波轉單效應。

同時，國際貿易政策的變化為產業增添新的不確定性。美國政府近期宣布對加拿大、墨西哥徵收25%關稅，能源產品課徵10%關稅，並對中國加徵10%關稅。值得注意的是，政府同時考慮對台灣晶片產品課徵關稅，此舉引發產業高度關注。

兆豐投信研究團隊表示，這波關稅政策對在北美設廠的企業影響最為直接，然而，由於主要科技企業多年來已建立全球化的生產布局，預期關稅帶來的衝擊將屬短期現象，企業可望通過產能調配與供應鏈重組來因應挑戰。

展望未來，全球科技產業正面臨結構性轉變，一方面是AI技術突破帶來的產業重塑，另一方面則是地緣政治因素導致的供應鏈重組，產業界普遍認為，企業需要在技術創新與營運韌性之間取得平衡，方能在新局面中保持競爭優勢。

AI 兆豐 關稅

延伸閱讀

美國對香港產品加徵關稅 港府向世貿申訴「單獨關稅地區」

WTO收到申訴案 中超速度反擊關稅案 外媒：顯示做好準備

取消低價包裹免稅 300元商品關稅逾百元 消費者火了

香港郵政繼續停收寄美國包裹 港府已與美郵政溝通

相關新聞

台股基金規模逾三成增幅超越整體平均值 2025年有望再創新高

2024年主動式基金買氣增溫，帶動台股基金規模再創立歷史新高，年增幅近兩成，表現比跨國投資股票型還亮眼，其中更有逾三成比...

台股基金規模 創新高

2024年台股基金規模再創歷史新高，年增幅近兩成，表現比跨國投資股票型亮眼，其中更有逾三成規模超過整體增幅。法人認為，台...

多重資產 抗波動優選

美國總統川普關稅政策的不確定性，引發市場觀望氣氛，投信法人建議，近期金融市場波動欲小不易，股債雙向配置的多重資產基金，可...

印度股拚反彈 可分批進場

印度財年2026年預算出爐。法人表示，印度政府持續專注在財政赤字整合，改善經濟體質，由政府資本支出轉為私人企業投資，並藉...

施羅德：台股投資展望 關注新興題材契機

施羅德投信昨（6）日發表年度台股投資展望指出，2025年全球經濟分歧，台灣受惠於人工智慧（AI）成長動能及回補庫存，但國...

亞股展望 聚焦三關鍵

亞洲市場過去一個月漲跌互見，反映多重因素的交互影響，部分亞股基金表現亮眼。法人指出，後續市場具三大焦點：美股盤後輝達（N...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。