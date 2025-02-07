台股基金規模逾三成增幅超越整體平均值 2025年有望再創新高

2024年主動式基金買氣增溫，帶動台股基金規模再創立歷史新高，年增幅近兩成，表現比跨國投資股票型還亮眼，其中更有逾三成比例超過整體增幅。投信法人認為，由於AI應用蓬勃發展加上總體經濟維持成長，將持續挹注台股表現，使台股基金規模仍有機會續締新猷。

根據投信投顧公會統計至2024年12月底，國內投資股票型(台股基金)規模自去年2月站上5,000億元大關後一路震盪向上，第3季雖遇行情修正一度回落，不過隨行情再起，讓規模衝高至5,875億元。由於台股元月行情收紅，投信業者預估，有機會再推高整體基金規模。

扣除新成立的基金標的，累計共有47檔台股基金規模增幅超越國內投資股票型基金去年增幅19.4%，16檔增幅逾五成，其中路博邁台灣5G股票、復華復華、野村台灣高股息、台新台灣中小、復華全方位及統一台灣動力等六檔基金增長幅度更有一至二倍，且去年績效多有三至四成，打敗大盤及類型平均。也凸顯在台股多頭趨勢下，除帶動基金績效，績優標的更吸引資金流入推升規模表現。

台股蛇年紅盤日因DeepSeek事件補跌重挫，不過跌幅快速收斂，重回各天期技術均線之上。復華全方位基金經理人呂宏宇指出，DeepSeek問世加速AI普及化，對台股多頭格局延續、AI成長趨勢的看法不變，因此基金布局仍以半導體、電子零組件、通訊服務等受惠供應鏈為主軸，另配置航運、運動休閒等非AI產業利多題材，全方位掌握台股各產業成長及類股輪動投資機會。