亞股展望 聚焦三關鍵

亞洲市場過去一個月漲跌互見，反映多重因素的交互影響，部分亞股基金表現亮眼。法人指出，後續市場具三大焦點：美股盤後輝達（NVIDIA）財報與財測成果、川普關稅政策是否持續加碼，以及美國通膨與降息步調。

大中華市場因春節假期休市，基本避開1月最後一周因Deepseek R1低成本開源模型帶來的AI族群恐慌殺盤，市場持續關注中國股市假期後的復市情況。

根據CMoney統計至4日，包括：日盛亞洲機會、永豐亞洲民生消費、摩根東方科技、統一大東協高股息、群益東方盛世、瀚亞亞太基礎建設基金等，皆達1.5%以上。

PGIM保德信亞太基金產品經理曾訓億表示，亞股近期受到國際事件影響，包括債券利率走高壓抑投資情緒、美元走強影響新興市場整體資金流向，此外，川普關稅政策也直接衝擊亞股發展，因此觀察近期亞洲整體資金流向仍以被動型資產為主，主動型基金仍較顯保守。

不過，從三大新興市場來看，亞太地區仍最受到市場資金青睞，根據高盛調查顯示，市場認為今年表現最佳的市場除了美股外，第二名即為亞太市場，加上中國去年急漲時境外基金未能有效參與，在陸股指數並未大幅回檔之下，有望見到國際資金回補機會。

曾訓億指出，看好亞洲各國經濟成長相較其他新興市場高、通膨相對穩定，搭配企業獲利普遍具有雙位成長預期，有利亞股2025年表現。

日盛亞洲機會基金研究團隊補充，關注川普的關稅政策，雖其目的是以關稅手段推動製造業回流美國，但有可能反而造成部分製造業外移，預計關稅政策未來將有所調整，但造成短期市場動盪仍難以避免。整體考量到今年景氣與股市走勢可能較波折，故投資採逢低布局方式，選股上重視估值與公司業績是否匹配，以求在淨值波動度與成長性之間取得平衡。