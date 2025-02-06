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施羅德：台股投資展望 關注新興題材契機

經濟日報／ 記者張瀞文／台北報導
施羅德基金經理人認為，整體來看，AI市場仍具發展潛力，並可關注相關新興題材。 （路透）
施羅德基金經理人認為，整體來看，AI市場仍具發展潛力，並可關注相關新興題材。 （路透）

施羅德投信昨（6）日發表年度台股投資展望指出，2025年全球經濟分歧，台灣受惠於人工智慧（AI）成長動能及回補庫存，但國際訊息紛擾、AI市場競爭未定，預料近期將在高點附近震盪，靜待突破契機，投資人可關注新興題材的投資機會。

施羅德台灣樂活中小基金經理人葉獻文表示，2025年全球經濟雖維持穩健成長，但各國表現將分歧。美國經濟動能仍強勁，其他國家則較疲弱，如中國大陸預期到第3季景氣才將觸底，到2026年才能進入更佳的經濟循環。

施羅德台灣樂活中小基金協管經理人游秋華指出，台股上市櫃企業今年獲利預估維持雙位數成長，施羅德目前估計成長幅度約15%。電子整體仍優於傳產，傳產以生技、營建、綠能環保表現較佳。

關於近期市場熱門話題，包括DeepSeek及關稅的衝擊，葉獻文表示，DeepSeek對全球AI產業的影響仍需進一步觀察，但短期內可能影響市場對AI投資的信心，後續要觀察是否有更多競爭者加入、雲端服務供應商（CSP）是否調降資本支出等。至於晶片關稅，增加的成本最終將由美國買方承擔，因此應不至於大幅影響台資企業。

葉獻文認為，整體來看，AI市場仍具發展潛力，並可關注相關新興題材。CoWoS等高階封裝技術需求持續升溫，數據中心加速器IC市場在2023至2028年間年均成長率（CAGR）達24%，通用型AI晶片（如輝達、超微、英特爾）CAGR為32%，特殊應用IC（ASIC）市場（如博通、Marvell等）CAGR更高達45%。

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