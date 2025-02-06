印度股拚反彈 可分批進場

印度財年2026年預算出爐。法人表示，印度政府持續專注在財政赤字整合，改善經濟體質，由政府資本支出轉為私人企業投資，並藉由減稅刺激消費，但整體稅收占GDP比重不減反增至11.9%；印度股市出現止跌跡象，相關基金可分批布局。

受全球不確定性影響，資金回流美元避險，印度股票走勢疲弱，相關基金績效排名開始洗牌。根據Lipper統計，截至2月5日，境內外印度股票基金中有二檔近一年績效達雙位數，分別為野村印度潛力與瀚亞印度基金，其中，瀚亞印度今年來展現韌性，表現相對抗跌。

瀚亞印度基金經理人林庭樟表示，印度政府新預算案提供清晰的政策指引，當前財年大部分時間政府支出較為遲滯，市場曾解讀為缺乏積極政策，而新預算通過個人所得稅削減、資本支出維持在GDP的3.1%、放鬆監管等，將緩解市場擔憂。

政策中提及看好產業包括：銀行、耐久材消費，以及利率敏感及消費升級等受惠產業，同時也持續看好政策扶持的產業升級與進口替代等領域發展，經濟起飛階段，建議投資人仍可伺機布局印度基金。

台新印度基金經理人黃俊晏表示，印度12月製造業PMI公布為56.4，連續擴張紀錄推進至42個月，12月服務業PMI則為59.3，高於上月的58.4，擴張亦長達41個月，反映印度經濟的韌性與活力。

高基期與預期較高之下，2024年第3季財報季起跑後順勢下修，情緒已來到低檔。

然而市場預估印度企業獲利2024年與2025年仍有約15%的雙位數成長，顯示企業獲利成長趨勢不變，內資持續大買，後續隨著外資止賣與未來回補持股，可望展開另一波反彈行情。