多重資產 抗波動優選

經濟日報／ 記者何佩儒／台北報導
川普新政對產業的可能影響 圖／經濟日報提供
川普新政對產業的可能影響 圖／經濟日報提供

美國總統川普關稅政策的不確定性，引發市場觀望氣氛，投信法人建議，近期金融市場波動欲小不易，股債雙向配置的多重資產基金，可望提供投資人安度市場波動。

川普近來對加拿大、墨西哥、中國開徵關稅的劇本急轉彎，市場跟著大洗三溫暖。凱基收益成長多重資產基金經理人李怡勳表示，經濟動能和企業盈餘增長是最終決定股市表現的主要推動力，隨著美股2024年第4季財報陸續公布，預期整體企業盈餘增長可達13.2%，全年度接近10%，2025年全年度預計可達14.3%，企業盈餘年增長有機會連續兩年繳出雙位數表現。

此外，隨著ISM製造業觸底回升，預期盈餘增長廣度也可望持續提升。美國聯準會升息可能性低加上經濟強韌，預期今年底S&P 500有九成以上企業盈餘可望呈現正增長，企業獲利全面上揚挹注股價動能，今年美股高評價可望持續。

不過隨著川普貿易戰正式開打，通膨疑慮升溫，李怡勳指出，短期股市震盪勢必加劇，考量穩健的基本面和相對可控的信用風險，且Fed暫時不會有升息的打算，市場波動反而提供進場時機。股票部位建議以大型成長股為核心；小型股對利率敏感度相對高，可視實質獲利表現伺機加減碼。債券部位可同時配置非投資等級債與投資等級債，兼顧息收與降息後的潛在資本利得。

川普一連串新政可能對全球金融產業、科技、潔淨能源、美債殖利率等帶來多空不一的影響，滙豐投信也建議，投資人現階段以多重資產策略應對後續市場波動。投資主題方面，滙豐投信投資長韋音如表示，看好人工智慧、基礎建設兩大主題。主因川普2.0時代的關稅政策對AI產業的衝擊相對有限，因為AI供應鏈不僅具備高成長潛力，也可有效抵禦政策風險，成為投資人布局的重要選項。

同時，川普上任後預計將擴大美國本土基礎建設計畫，放寬石油與天然氣開採限制，推動能源開採、儲存設備和輸配送管線的投資需求，因此能源基礎建設股將直接受惠。

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