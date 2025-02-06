台股基金規模 創新高

經濟日報／ 記者廖賢龍／台北報導
2024年台股基金規模增幅 圖／經濟日報提供
2024年台股基金規模增幅 圖／經濟日報提供

2024年台股基金規模再創歷史新高，年增幅近兩成，表現比跨國投資股票型亮眼，其中更有逾三成規模超過整體增幅。法人認為，台股受惠AI應用蓬勃發展加上總體經濟維持成長，後市依然可期，台股基金規模仍有機會續締新猷。

根據投信投顧公會統計至2024年12月，國內投資台股基金規模自去2024年2月站上5,000億元後一路震盪向上，第3季雖遇行情修正一度回落，不過隨後行情再起，讓規模衝高至5,875億元。由於台股元月行情收紅，投信業者預估，有機會再推高整體基金規模。

扣除新成立的基金標的，累計共有47檔台股基金規模增幅超越國內投資股票型基金去年19.4%的增幅，16檔增幅逾五成，其中，路博邁台灣5G股票、復華復華、野村台灣高股息、台新台灣中小、復華全方位及統一台灣動力等六檔基金增長幅度更有一至二倍，且去年績效多有三至四成，打敗大盤及類型平均。也凸顯在台股多頭趨勢下，除了帶動基金績效，績優標的更吸引資金流入推升規模表現。

台股紅盤日因DeepSeek事件補跌重挫，但跌幅快速收斂，重回各天期技術均線之上。復華全方位基金經理人呂宏宇指出，DeepSeek問世加速AI普及化，對台股多頭格局延續、AI成長趨勢的看法不變，因此基金布局仍以半導體、電子零組件、通訊服務等供應鏈為主軸，另配置航運、運動休閒等非AI產業利多題材，全方位掌握各產業成長及類股輪動投資機會。

後市方面，施羅德台灣樂活中小基金經理人葉獻文指出，台灣將持續受惠於AI產業大成長。AI是2024年推動全球股市的重要動力，台灣去年全年出口額達4,751億美元，僅次於2022年的4,794億美元，年增率9.9%，主要受惠於AI伺服器與資通訊產品出口成長59%。

此外，葉獻文認為，供應鏈回補庫存的需求，將成為2025市場亮點。經歷2023、2024年的庫存調整期後，企業將重新補足原物料及零組件存量，這對電子與傳產供應鏈都是正向信號。此外，在各國補貼政策推動下，消費產品需求回升可期，市場氛圍也將逐步回暖。

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