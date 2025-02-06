金融市場波動 多重資產基金成資金避風港

美國總統川普近來對加拿大、墨西哥、中國開徵關稅的劇本急轉彎，市場跟著大洗三溫暖，總計今年以來21個交易日，S&P 500指數上漲12天、下跌9天，今年以來上漲2.15%，顯示市場在震盪中走高。凱基投信表示，川普關稅政策引發市場觀望氣氛，近期市場波動欲小不易，股債雙向配置的多重資產基金，可望是超越市場波動的另一種選擇。

凱基收益成長多重資產基金經理人李怡勳表示，經濟動能和企業盈餘增長是最終決定股市表現的主要推動力，隨著美股2024年第四季財報陸續出爐，預期整體企業盈餘增長可達13.2%，全年度接近10%，2025年全年度預計可達14.3%，企業盈餘年增長有機會連續兩年繳出雙位數表現。此外，隨著ISM製造業觸底回升，預期盈餘增長廣度也可望持續提升。美國聯準會升息可能性低加上經濟強韌，預期今年底S&P 500有九成以上企業盈餘可望呈現正增長，企業獲利全面上揚挹注股價動能，今年美股高評價可望持續。

不過隨著川普貿易戰正式開打，通膨疑慮升溫，李怡勳指出，短期股市震盪勢必加劇，考量穩健的基本面和相對可控的信用風險，且Fed暫時不會有升息的打算，市場波動反而提供進場時機。股票部位建議以大型成長股為核心；小型股對利率敏感度相對高，可視實質獲利表現伺機加減碼。債券部位可同時配置非投資等級債與投資等級債，兼顧息收與降息後的潛在資本利得。

過去5年來，市場歷經疫情影響和美國聯準會激進升息政策，2022年甚至面臨股債齊跌的嚴峻挑戰。然而，凱基收益成長多重資產基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)歷經多空洗禮，過去1年繳出18.95%報酬，同類型基金平均10.74%；過去2年報酬31.98%，同類型基金平均17.26%；過去3年報酬24.24%，同類型基金平均6.1%；過去5年間累積報酬更達42.65%，同類型基金平均21.84%，顯示其在短中長期皆有亮眼正向的報酬表現。

面對漲跌多變的行情，李怡勳建議投資人，當市場波動成常態，要想兼顧風險與機會，不妨考慮聚焦北美地區，配置成長股追求潛在資本利得、涵蓋非投資等級債與投資等級債券的收益特性，並採用部分掩護性買權的投資策略，來追求長期穩定總報酬，實現兼具風險平衡與獲利機會的投資目標。