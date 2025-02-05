快訊

竹北也感受到震盪…竹縣新埔遠東化纖廠鍋爐爆炸 傷亡不明消防搶救中

聽新聞
0:00 / 0:00

第一金美元非投等債 12日開募

經濟日報／ 記者廖賢龍／台北報導

看好川普效應與紅包行情，第一金投信2月12日將推出第一金美元優選收益非投資等級債券ETF（00981B），是今年首檔新發行非投資等級債券ETF，追蹤投資彭博優選美元非投資等級1-5年BB至B債券指數，鎖定投資成熟國家發行、美元計價債券，ETF以10元價格發行、提供月配息及收益平準金機制。

美國總統川普強勢回歸白宮，宣誓帶領美國開創黃金時代，美股多頭循環不墜。不過，面對川普不按牌理出牌的關稅、移民、外交等政策，全球還摸不著頭緒，不確定因素將牽動整個金融市場情緒，例如春節期間，川普簽署命令提高關稅，再挑起貿易戰，宜密切觀察通膨及利率變化。

第一金美元優選收益非投資等級債券ETF經理人王心妤認為，依目前金融市場走勢偏向多頭但又隱含較大波動的環境，理財工具宜挑選投資效益佳的商品，投資人可從風險報酬比下手。

根據Bloomberg資料，統計1990~2024年五波大多頭循環期，各類資產表現，美元非投資等級債券平均總報酬為118.12%，雖不及美股指數的277.82%，但遠較美國公債32.94%、美國投資等級債券59.57%來得高，若進一步觀察報酬風險比，美元非投等債的平均報酬風險比為2.92倍，遠高於美股指數的1.73倍。

延伸閱讀

川普提議接管加薩 美國盟友與敵手幾乎一面倒反對

川普拋接管戰後加薩 分析：凸顯擴張主義雄心

傳行政命令裁撤美國教育部 川普：盼與國會合作

川普稱不急與習近平通話 陸外交部：需要平等相互尊重對話

相關新聞

雙債混搭 抗震優選

關稅戰開打對通膨與經濟有動態拉扯效應，投資市場震盪難以避免，資產管理業者建議債券投資人，現階段不妨雙管齊下，以複合債券型...

REITs 躍資金避風港

觀察近半年來不動產投資信託（REITs）相關基金績效表現，尤以長照醫療型REITs基金表現強勢。

非投等債 還是值得期待

經濟環境穩健下，非投資等級債連續兩年維持正報酬。法人表示，儘管降息幅度預期縮減，但預期非投資等級債發行公司將保持資產負債...

美股基金 多主題布局

DeepSeek爆紅讓美國科技股上演大怒神行情，不過美國股票型基金今年以來仍維持正報酬。投信法人認為，美國經濟及企業獲利...

經理人面對面／聯博二檔基金 總報酬聚光

對存股族來說，高息股始終占有一席之地。一年來，高股息ETF推陳出新，投資人更是趨之若鶩。不過，去年下半年卻看到不少高股息...

第一金美元非投等債 12日開募

看好川普效應與紅包行情，第一金投信2月12日將推出第一金美元優選收益非投資等級債券ETF（00981B），是今年首檔新發...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。