美股基金 多主題布局

DeepSeek爆紅讓美國科技股上演大怒神行情，不過美國股票型基金今年以來仍維持正報酬。投信法人認為，美國經濟及企業獲利維持成長，基本面無虞讓美股朝正向發展，但有鑒於不確定因素干擾，建議採科技混搭多主題布局，較能因應類股輪動、趨吉避凶。

DeepSeek橫空出世，一度讓費城半導體指數在兩個交易日就重挫逾1成，摜破各天期技術均線，導致今年來績效由紅翻黑，產業較為分散的道瓊、標普500指數雖同步回檔，但仍維持紅盤，守穩在月、季線之上。

根據統計，投信發行的美國股票型基金當中，聯博美國成長入息、復華美國新星基金今年以來及近一個月表現相對突出並優於美股大盤，分析其投組配置，資訊科技持股逾3成皆為產業第一大，另外還納入金融、通訊服務、非核心消費及醫療保健等類股。

根據Refinitiv彙整資料顯示（截至1月底止），標普500指數企業預估第4季企業獲利成長11.5%、營收年增4.6%。

復華美國新星基金經理人蔡佩珊表示，除了AI科技發展帶動產業投資動能之外，占美國GDP 80%的服務業，其景氣在民間資產負債健康及疫後股市與房市的財富效果推助下，支撐美國經濟持續擴張。